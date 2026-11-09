Datça'da sahilde bulunan ceset 22 yaşındaki kişiye ait çıktı - Son Dakika
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Datça'da sahilde bulunan ceset 22 yaşındaki kişiye ait çıktı

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Datça\'da sahilde bulunan ceset 22 yaşındaki kişiye ait çıktı
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Muğla'nın Datça ilçesi Körmen Sahili'nde dün sabah bulunan cesedin 22 yaşındaki kişiye ait olduğu belirlendi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen naaş bugün öğle vakti memleketi Isparta'da toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA'nın Datça ilçesi Körmen Sahili'nde bulunan cesedin Emirhan Deniz'e (22) ait olduğu belirlendi.

Karaköy Mahallesi Körmen Sahili'nde dün saat 08.30 sıralarında yürüyüş yapanlar, yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yapılan incelemelerde, cesedin Emirhan Deniz'e ait olduğu belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Deniz'in naaşı, bugün öğle vakti memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaIspartaGüncelMuğlaDatçaSon Dakika

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