Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan 13 maç men cezası aldı

Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan 13 maç men cezası aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PFDK, 8 Kasım 2026'da Erbaaspor ile Isparta 32 Spor arasında oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup maçındaki olaylar nedeniyle Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Kızıltan'ın 25 bin TL para cezası ödemesine karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası verdi.
PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 Kasım 2026 tarihinde oynanan Erbaaspor - Isparta 32 Spor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Isparta 32 Spor görevlisi Ender Kızıltan'a 13 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Kurul ayrıca Kızıltan'a 25 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kaynak: İHA
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