Isparta Yalvaç\'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Isparta Yalvaç'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, Hüyüklü kasabası girişinde şarampole devrildi. Araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
T.A. (37) idaresindeki 68 AAL 223 plakalı otomobil, Hüyüklü kasabası girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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