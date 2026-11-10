Isparta\'da masa tenisi turnuvasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü açtı

Isparta'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

İl Müdürlüğü binasının zemin katında 9-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvanın açılışını, İl Müdürü Selim Köse yaptı.

Kurum çalışanlarının da katıldığı turnuvada ilk müsabakalar oynandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplumsal farkındalığın artırılması, dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi.

Turnuvanın, çalışanlar arasında dostluk ve dayanışmayı pekiştirmesi hedefleniyor.