Isparta\'da yağma suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Isparta'da yağma suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağma suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince yakalandı. Firari şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da 10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yağma suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Firari şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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