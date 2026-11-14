Isparta'da polis, düzenlenen çalışmada 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi - Son Dakika
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Isparta'da polis, düzenlenen çalışmada 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi

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Isparta\'da polis, düzenlenen çalışmada 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi
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Isparta'da polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmasında 2 bin 350 paket (47 bin dal) kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polis ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 350 paket (47 bin dal) kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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