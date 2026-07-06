Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor
06.07.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve serin hava, yerini yeniden sıcak hava dalgasına bırakıyor. Güneydoğu’da hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak. Ege ve Akdeniz’de ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun bazı bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. MGM, 5 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu tahmin haritasını yayımladı. Buna göre, yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı havaya rağmen bazı bölgelerde hava sıcaklıklarında artışlar da sürecek.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Rapora göre; Güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

MGM’nin değerlendirmesine göre yağışların; sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.

MGM, yerel kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AKOM PERŞEMBE’Yİ İŞARET ETTİ

AKOM'dan yapılan açıklamada ise havanın çoğunlukla güneşli olacağı tahmin edilirken perşembe gününe dikkat çekildi.

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hafta boyunca (Perşembe hariç) yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40km/S) esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam ederken sıcaklıkların da önümüzdeki hafta boyunca 29-32 dereceler aralığında seyredeceği öngörülüyor."

İSTANBUL’DA EN YÜKSEK SICAKLIK NE KADAR OLACAK?

Serin ve yağışlı biten hafta sonunun ardından bunaltıcı sıcaklıklar etkisini artırarak geri geliyor.

Ancak Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar devam edecek. İstanbul'da ise en yüksek sıcaklığın 31 derece olması tahmin ediliyor.

Hafta başında yurdun doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç hatlarında lokal olarak başlayacak yağışların, hafta ortasından itibaren etki alanını batıya doğru genişleteceği öngörülüyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, İstanbul başta olmak üzere kuzey ve batı illerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı şeridinde de kuvvetleneceği belirtildi.

Sağanak Yağmur, Hava Durumu, İstanbul, Akdeniz, Ege, Son Dakika

Son Dakika Sağanak Yağmur Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Bursa’da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza
NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
’’Ölmüş annesine küfür edildi’’ iddiasına Gustavo Alfaro’dan çok sert yanıt ''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt
Balıkesir’i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Dünyanın takdirini kazanmışlardı Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:05
Bakan Fidan: NATO’nun yeni dönemi Ankara’da başlayacak
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak
13:38
Anlaşma tamam Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 14:52:38. #7.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.