Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı - Son Dakika
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Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı

Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
06.07.2026 14:30
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrası Evde Bakım Yardımı, SED ödemesi, yaşlı ve engelli aylıklarında artış yapıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrası Evde Bakım Yardımı, SED ödemesi, yaşlı ve engelli aylıklarında artış yapıldığını duyurdu.

Sosyal hizmet ile yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirten Göktaş, yaşlı aylığının 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının ise 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.

EVDE BAKIM YARDIMI 15 BİN 755 LİRA OLDU

Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan Evde Bakım Yardımı'nın, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını anımsatan Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini vurguladı.

Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Memur, Yaşam, Son Dakika

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