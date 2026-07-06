Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika
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Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Çin\'in Pasifik\'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi
06.07.2026 11:20
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Çin, Pasifik Okyanusu'nda sahte savaş başlığı taşıyan kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Pekin testin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıklarken, denemenin ardından Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya'dan peş peşe tepki geldi. Üç ülke, Çin'in artan askeri faaliyetlerinin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından ciddi endişe yarattığını belirtti.

Çin, Pasifik Okyanusu'nda yeni bir kıtalararası balistik füze (ICBM) testi gerçekleştirdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, sahte savaş başlığı taşıyan füze nükleer güçle çalışan bir denizaltıdan Pekin saatiyle 12.01'de fırlatıldı ve önceden belirlenen hedef bölgeye başarıyla ulaştı.

Pekin yönetimi, testin rutin askeri faaliyet kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek herhangi bir ülkeyi veya belirli bir hedefi amaç almadığını açıkladı. Füzenin Pasifik'te düştüğü nokta ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

GÖZLER YENİ NESİL JL-3 FÜZESİNDE

Yetkililer testte kullanılan füzenin modeline ilişkin bilgi vermezken, askeri uzmanlar denemede Çin'in denizaltılardan fırlatılmak üzere geliştirdiği yeni nesil JL-3 kıtalararası balistik füzesinin kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. JL-3 füzesi ilk kez geçen yıl Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde kamuoyuna tanıtılmıştı.

Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

2024'TEN SONRA İLK TEST

Çin, Eylül 2024'te de Pasifik üzerinden Fransız Polinezyası yakınlarındaki sulara sahte savaş başlığı taşıyan kıtalararası balistik füze fırlatmıştı.

Bu deneme, Çin'in 40 yılı aşkın sürenin ardından Pasifik'te kamuoyuna açık şekilde duyurduğu ilk ICBM testi olarak kayıtlara geçmiş ve bölge ülkelerinde endişeye neden olmuştu.

PASİFİK ÜLKELERİ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Çin'in, füze denemesi öncesinde Pasifik'teki bazı ülkelere kısa süre önce bilgilendirme yaptığı belirtildi. Denemenin, Avustralya ile Fiji'nin karşılıklı savunma anlaşması ve bölgesel güvenlik ittifakı kurduklarını açıklamasının hemen ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

YENİ ZELANDA, AVUSTRALYA VE JAPONYA'DAN TEPKİ

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, denemeden "derin endişe" duyduklarını belirterek Çin'in Güney Pasifik'i füze kabiliyetlerini test ettiği bir alan olarak kullanmasını istemediklerini söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise denemenin bölgesel istikrarı zedelediğini savundu. Wong, Pekin'in hızla büyüyen askeri kapasitesine rağmen niyetleri konusunda yeterli şeffaflık göstermediğini ifade etti.

Japon hükümeti de Çin'in artan askeri faaliyetlerinden ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Tokyo yönetimi, test öncesinde Pekin'den fırlatmayı yeniden değerlendirmesini talep ettiklerini bildirdi.

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Son Dakika Dünya Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika

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