Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı - Son Dakika
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Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

Trump için Ankara\'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı
06.07.2026 11:04
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NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kent genelinde çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, liderlerin konaklayacağı bölgelerde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otel tamamen kapatıldı ve yalnızca Trump ile yaklaşık 1000 kişilik ekibine tahsis edildi. Trump'ın 190 metrekarelik başkanlık süitinin kurşun geçirmez camlar ve bombalı saldırılara dayanıklı duvarlarla korunduğu belirtildi.

Ankara, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi olağanüstü güvenlik önlemleriyle adeta diplomasi trafiğinin merkezine dönüştü. Zirve kapsamında kentte bazı yollar trafiğe kapatılırken, liderlerin konaklayacağı bölgelerde güvenlik çemberi oluşturuldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otel ise tamamen kapatıldı.

ANKARA'DA NATO ALARMI

Başkent Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için kritik bir haftaya girdi. Zirve nedeniyle kent genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sürdürülmesi amacıyla bazı güzergahlarda trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

KRİTİK GÜZERGAHLARDA KISITLAMA

6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlayarak liderlerin kullanacağı güzergahlar ile etkinlik alanlarının çevresinde tedbirler uygulanacak.

Ankara Çevre Yolu'nun bazı bölümleri, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Söğütözü Caddesi, Beştepe Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde kontrollü geçişler devreye alınacak.

Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

OTELLERİN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK

Zirve kapsamında liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresi de güvenlik tedbirleri kapsamına alındı. Otel bölgelerinde skuter türü araçların girişine izin verilmeyecek, park halindeki araçlar da kaldırılacak. Güvenlik önlemleri kapsamında heyetlerin geçiş güzergahlarında trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.

Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

TRUMP'IN KALACAĞI OTEL TAMAMEN KAPATILDI

Zirve kapsamında Ankara'ya gelecek ABD Başkanı Donald Trump için de özel güvenlik planı hazırlandı. Trump'ın konaklayacağı otel tamamen kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre otelde yalnızca Trump ve yaklaşık 1000 kişilik ekibi kalacak. Otelde başka misafir kabul edilmeyecek.

Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

BAŞKANLIK SÜİTİNDE ÜST DÜZEY KORUMA

Trump'ın kalacağı 190 metrekarelik başkanlık süitinde güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Süitin kurşun geçirmez camlar ve bombalı saldırıya dayanıklı duvarlarla korunduğu belirtiliyor.

Otelin güvenliği ise zirve süresince ABD Gizli Servisi tarafından sağlanacak. Türk güvenlik birimleri de otel çevresi ve güzergahlarda koordineli şekilde görev yapacak.

Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

BAŞKENTTE KUŞ UÇURTULMAYACAK

NATO Zirvesi boyunca Ankara'da hem liderlerin geçiş güzergahlarında hem de toplantı ve konaklama alanlarında üst düzey güvenlik uygulanacak. Başkentte trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, vatandaşların alternatif güzergahları kullanması istenecek.

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Son Dakika Güncel Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı - Son Dakika
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