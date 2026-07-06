Hükümlü Çorba İçerken Yakalandı

Adana'da hakkında dolandırıcılık suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, restoranda çorba içtiği sırada çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında bir restoranda çorba içen Hasan G.'nin (59) kendilerini görünce tedirgin davranışlar sergilediğini fark etti. Bekçilerin restorana yönelmesi üzerine Hasan G. iş yerinden çıkarak kaçmaya başladı.

Bekçiler tarafından ara sokaklarda yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, dolandırıcılık suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis merkezine götürülen Hasan G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA