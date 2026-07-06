Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Morhamam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir tır ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ağır hasar alırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU: 3 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin hurdaya dönen araç içerisinde yaptığı ilk kontrollerde; otomobilde bulunan Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan'ın (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, meydana gelen kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.