Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu

Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu
06.07.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arguvan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Morhamam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir tır ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ağır hasar alırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu

KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU: 3 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin hurdaya dönen araç içerisinde yaptığı ilk kontrollerde; otomobilde bulunan Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan'ın (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu

CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, meydana gelen kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Arguvan, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:32:09. #7.12#
SON DAKİKA: Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.