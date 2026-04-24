Pentagon yakınlarında otobüs kazası: 23 yaralı

24.04.2026 18:53
ABD'de Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında 10'u Pentagon çalışanı 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fox News'un, Pentagon'a bağlı Kuvvet Koruma Ajansı Kurumsal İletişim Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Pentagon çalışanlarını taşıyan özel bir firmaya ait otobüsle bir halk otobüsü bakanlığın otoparkının bulunduğu ortak alanda saat 07.20 sularında kafa kafaya çarpıştı.

10'u Pentagon çalışanı toplam 23 yolcunun yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların 18'inin bölgedeki hastanelere götürüldüğü, geri kalanlarının ise ayakta tedavi edildiği ifade edildi.

Ayrıca Pentagon polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

