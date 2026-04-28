Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi
28.04.2026 11:37
Florida’nın Palm Bay bölgesinde 1990 yılında gerçekleşen Marlys Sather cinayeti davasında Chadwick Scott Willacy zehirli iğne ile idam edildi. Cinayetin ardından kaçan Willacy, 34 yıl sonra adaletin önünde son buldu.

Florida’nın Palm Bay bölgesinde 1990 yılında gerçekleşen ve eyalet tarihinin en vahşi cinayetlerinden biri olarak kayıtlara geçen "Marlys Sather cinayeti" davasında nihai perde kapandı. Komşusunu evinde hırsızlık yaparken yakaladığı için işkenceyle öldüren 58 yaşındaki Chadwick Scott Willacy, Florida Eyalet Hapishanesi’nde zehirli iğne ile idam edildi. İnfazı, kurbanın yıllardır adalet bekleyen oğlu John Sather da izledi.

5 Eylül 1990 tarihinde gerçekleşen olayda, 56 yaşındaki Marlys Sather, öğle yemeği molası için evine gittiğinde korkunç bir sürprizle karşılaştı. Komşusu olan o dönem 22 yaşındaki Chadwick Scott Willacy, Sather’ın evini soymaktaydı. Yakalanacağını anlayan Willacy, talihsiz kadına künt bir nesneyle saldırarak kafatasını kırdı.

Soruşturma dosyasına göre Willacy, Sather’ın ellerini ve ayaklarını telle bağladıktan sonra onu telefon kablosuyla boğmaya çalıştı. 

Ancak canice planı bununla sınırlı kalmadı; kadını üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Otopside, Sather’ın akciğerlerinde duman tespit edilmesi, talihsiz kadının ateşe verildiğinde hâlâ hayatta olduğunu ve yanarak can verdiğini kanıtladı. Willacy, cinayetin ardından maktulün arabasını ve banka kartını çalarak olay yerinden kaçtı.

Willacy, 1991 yılında birinci derece cinayet, hırsızlık, soygun ve kundaklama suçlarından suçlu bulundu. Florida mahkemeleri, cinayetin işleniş biçimindeki "vahşet ve soğukkanlılık" nedeniyle ölüm cezasını uygun gördü. Ancak infaz süreci, savunma makamının jüri seçimi ve kamu kayıtlarına erişim gibi konulardaki itirazları nedeniyle 30 yılı aşkın bir süre ertelendi.

Florida Yüksek Mahkemesi ve son olarak ABD Yüksek Mahkemesi, Willacy'nin son dakika temyiz başvurularını reddederek infazın önündeki tüm engelleri kaldırdı. Eyalet Valisi Ron DeSantis’in infaz emrini imzalamasıyla birlikte, adalet arayışı 34 yılın ardından son buldu.

Salı günü saat 18:00'de başlayan infaz süreci, Willacy’nin saat 18:15’te hayatını kaybetmesiyle tamamlandı. İdam öncesi son yemeğinde tavuk, patates kızartması, dondurma ve pay tercih eden hükümlü, son sözlerinde ailesinden özür dilerken kurbanın ailesine hitaben, "Umarım bu size huzur getirir, ancak bu yapılan doğru değil" diyerek masumiyet iddiasını sürdürdü.

Hapishane yetkilileri, infaz sürecinin sorunsuz geçtiğini ve kullanılan üçlü ilaç kombinasyonunun (sedatif, felç edici ve kalp durdurucu) protokol gereği uygulandığını bildirdi.

İnfazın ardından Sather ailesi yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, annelerinin öldürülmeden sadece haftalar önce eşini kanserden kaybettiği ve yas tutan taze bir dul olduğu hatırlatıldı. Aile, "Adalet için 36,5 yıl bekledik (olaydan bugüne geçen süre). Annemiz Marlys Mae Sather; bir kız evlat, eş, 3 çocuk annesi, 5 torun ve 5 torun çocuğu sahibi, sevgi dolu bir insan olarak hatırlanmalı" ifadelerini kullandı.

Bu infaz, Florida'da son yıllarda uygulanan en dikkat çekici idam kararlarından biri olarak kayıtlara geçerken, eyaletteki idam cezası tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Ancak Sather ailesi için bu akşam, onlarca yıldır süren karanlık bir dönemin kapanışı oldu.

Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi - Son Dakika

