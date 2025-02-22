Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı - Son Dakika
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Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı

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Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları, yeni bir dizi olan 'Kara Kış'ın kadrosuna katıldı. Bu durum, Yalı Çapkını'nın uzun süredir konuşulan final iddialarını güçlendirdi.

22.02.2025 16:14  Güncelleme: 19:18
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Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları, tabii'nin "Kara Kış" dizisinde rol alacak. Ünlü oyuncunun yeni bir dizide rol alması, Yalı Çapkını hakkında uzun süredir konuşulan final iddialarını güçlendirdi.

YALI ÇAPKINI BİTİYOR MU?

tabii'nin mart başında sete çıkacak olan"Kara Kış" dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Diren Polatoğulları katıldı. Diren Polatoğulları'nın başka bir diziyle anlaşması, Yalı Çapkını'nın uzun süredir konuşulan finali hakkındaki iddialarını güçlendirdi.

Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Yalı Çapkını final mi yapıyor?

ERZİNCAN DEPREMİNİ KONU ALIYOR

"Kara Kış" dizisi 7 Aralık 1939'da meydana gelen Erzincan depreminde yaşanan çok etkileyici bir hikâyeyi konu alıyor. Aldığı kararla cumhuriyet tarihimize geçen Savcı İzzet Akçal'ın unutulmaz hikâyesini anlatan, Meriç Demiray ve S.Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dizi, mart ayında Erzurum ve İstanbul'da çekilecek.

Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı

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Son Dakika Magazin Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Casper:
    Aman Rezil Dizi Bitsin Artık İzlemiyorum 49 5 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    kimin eli kimin neresinde dizisi... derhal bitsin.... 29 3 Yanıtla
  • emrah oğuz:
    diziyi sokakta birine yazdırsalar 3 sezon daha izlenirdi final ilk sezon olmalıydı zaten 17 0 Yanıtla
  • murat2069:
    rezillik villa aşk yuvası bu nasıl kultur nasıl ahlaksızlık 16 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    yal çapkın dizi kadar kötü bir dizi yok 13 0 Yanıtla
  • Nilgün Aktaş:
    tabi dijital platform olduğu için orda da oynaya bilir bunu paylaşan bilmiyormu 0 0 Yanıtla
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