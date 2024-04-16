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Eğrigöl, tabii güzellikleriyle hayran bırakıyor

ANTALYA - Torosların zirvelerinde yer alan tabii güzellikleriyle cazibe merkezi olan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Güzelbağ Yaylasında bulunan Eğrigöl görenleri hayran bırakıyor.

Antalya ve Konya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerindeki Taşeli Platosunda yer alan Eğrigöl, tabii güzellikleriyle dikkat çekiyor. Torosların en yüksek zirvelerinden Geyik Dağları'nın eteğinde 2 bin 100 metre rakımda bulunan Eğrigöl, bitki çeşitliliği, farklı renklerdeki çiğdemler ve endemik bitkileriyle dikkati çekerken, yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kampçıları misafir ediyor. Eğrigöl'ün ulaşım yolunun açılması ile yayla sakinleri ve bölgedeki doğa severler, çevresinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı Konya'nın Bozkır ve Hadim ilçeleri istikametinden de ulaşım sağlayarak bölgeyi ziyaret edebiliyor.

"İnsanlar çoluğuyla çocuğuyla herkes toplanmış gelmiş"

Yolların açıldığı ilk günün sonrasında yoğun talep olduğunu belirten yayla sakinlerinden Emre Deveci, "Eğrigöl Yaylasındayız, burada ev sahibiyiz. Yolların açıldığını duyduk ve yaylamıza geldik. Tabii ki Gündoğmuş tarafından ve Payalar Yaylası tarafından birkaç yerde arazi aracınız yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz, yani ulaşım sağlayamazsınız. Ama şuan Akdam Yaylası tarafından yollar açık. Bozkır ve Hadim ilçeleri tarafından gelmek isteyenler Akdam Yaylası güzergahını kullanarak normal arabasıyla gelebilir. Eğrigöl'ümüz çok güzeldir ve şuan karların kalktığı alanlarda çiğdem ve benzeri çiçekler açıyor. İnsanlar bölgedeki bu güzellikleri görebilmek için şuan yoğun bir talep gösteriyor. İnsanlar çoluğuyla çocuğuyla herkes toplanmış gelmiş. Eğrigöl'ün seveni çok olduğu için, geleni gideni eksik olmuyor. Yaz akşamlarının güzelliğini buradaki herkes biliyor. Annem olsun, babam olsun burada sabit olarak duruyor ve bizler de işten fırsat bulabilirsek kafa dinlemeye geliyoruz. Buraya gelenlerin de amacı bu aslında. Çadır kuranlar, burada kafa dinlemek ve stres atmak amacındalar" dedi.