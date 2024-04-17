Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli bir başarıya imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.
Türkiye, yenilenebilir enerji ile cari açığı azaltıyor!
Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin cari açığı ve iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Özellikle yılın ilk çeyreğinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu barajların doluluk oranlarının artması ve güneşli hava koşulları, hidrolik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artırdı.
12 Nisan'da elde edilen verilere göre, barajlardan gelen hidrolik enerji yüzde 24,52 ile en yüksek paya sahipken, rüzgar enerjisi yüzde 20,93, akarsu enerjisi yüzde 12,80 ve güneş enerjisi ise yüzde 11,27 ile takip etti. Bakan Bayraktar da bu tür enerji kaynaklarının Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamada, dışa bağımlılığı azaltmada ve karbon nötr hedeflerine ulaşmada büyük önem taşıdığını ifade etti.
Güneşten gelen elektrik ile otomobil şarj etmek!
Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması planlanıyor. Bu kapsamda 2024 yılı başında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi. Bu yeni kapasite özellikle sanayicilerin kullanımına sunulacak.
Ayrıca Bayraktar, 2035 yılına kadar her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santrali devreye alınacağını ve bu sayede yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bu dönem boyunca bayram tatilinin de etkisiyle bir haftalık sürede üretilen elektriğin yüzde 74,8'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.
12 Nisan 2024'te üretimin kaynaklara göre dağılımı:
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye, Günlük Elektrik Üretiminin Yüzde 78,5'ini Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor - Son Dakika Apple'ın iPhone 16 modelinde dikey kamera kurulumuna geri dönüş yapacağı ve SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesi kullanabileceği belirtildi. Yeni sızıntılar, iPhone 16 serisinin tasarımında yapılan değişiklikleri ortaya koydu. Ayrıca çerçevelerin incelmesi, telefonun darbelere karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor. Son yıllarda DVD'ler, yerini dijital akış platformlarına bırakmış durumda. Türkiye'de hızla yaygınlaşan dijital akış platformları arasında en popüler olanı yüzde 38 pazar payıyla BluTV oldu. İkinci sırada yüzde 27 pazar payıyla Netflix yer alırken, Amazon Prime Video yüzde 19 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Disney+ ve MUBI ise daha küçük pazar paylarıyla listeye dahil oldu. Londra Oyun Festivali kapsamında Türk ve İngiliz girişimciler, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda bir araya geldi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, festival başkanı Michael French, Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ve önemli oyun firmalarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk oyun sektörünün önemli başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin küresel oyun sektörüne destekler sağladığını vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, eski modeller için de HyperOS güncellemesi yayınlanacak. Getir, son yıllarda büyük bir büyüme göstererek Türkiye sınırlarını aşmış ve Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son gelişmelere göre şirketin küçülmeye hazırlandığı iddia edilmektedir. Getir'in Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi'yi satmayı planladığı söylenmektedir. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiştir, bu nedenle küçülme şimdilik bir söylentiden ibarettir. Getir, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet göstermektedir. TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceği ortaya çıktı. Yeni Jeep CEO'su Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı ve Türkiye'nin seçenekler arasında olduğu biliniyor. Markanın 2030 hedefi ise global satışlarını 2 katına çıkarmak. TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliği ihtimali konuşuluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektör ile radar uyarısı yapan sürücülere verilen cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bayram yoğunluğu nedeniyle yapılan denetimlerde aşırı hızın önemli bir sorun olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşlara selektör yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Mercedes'in elektrikli G-Serisi, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Araç, su geçirmez bataryasıyla dikkat çekiyor ve yüksek performans sunuyor. Mercedes'in elektrikli araç yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni modellerin satış başarısı merak ediliyor. Popüler sosyal medya platformu X, yeni kullanıcılarından temel etkileşimler için ücret talep edeceğini duyurdu. Kullanıcılar artık paylaşım yapmak, yanıt vermek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu karar, şirketin bot hesapları engelleme amacıyla aldığı bir önlem olarak açıklandı. Ancak kullanıcılar arasında bu ücretlendirme modeli tartışmalara neden oldu.
Enerji KaynağıÜretim (%)Akarsu12.80Atık Isı0.41Barajlı24.52Biyokütle3.92Doğal Gaz2.15Fuel Oil0.36Güneş11.27İthal Kömür9.81Jeotermal4.68Linyit7.78Rüzgar20.93Taş Kömürü1.37
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye, Günlük Elektrik Üretiminin Yüzde 78,5'ini Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor - Son Dakika
Apple'ın iPhone 16 modelinde dikey kamera kurulumuna geri dönüş yapacağı ve SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesi kullanabileceği belirtildi. Yeni sızıntılar, iPhone 16 serisinin tasarımında yapılan değişiklikleri ortaya koydu. Ayrıca çerçevelerin incelmesi, telefonun darbelere karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor.
Son yıllarda DVD'ler, yerini dijital akış platformlarına bırakmış durumda. Türkiye'de hızla yaygınlaşan dijital akış platformları arasında en popüler olanı yüzde 38 pazar payıyla BluTV oldu. İkinci sırada yüzde 27 pazar payıyla Netflix yer alırken, Amazon Prime Video yüzde 19 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Disney+ ve MUBI ise daha küçük pazar paylarıyla listeye dahil oldu.
Londra Oyun Festivali kapsamında Türk ve İngiliz girişimciler, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda bir araya geldi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, festival başkanı Michael French, Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ve önemli oyun firmalarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk oyun sektörünün önemli başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin küresel oyun sektörüne destekler sağladığını vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, eski modeller için de HyperOS güncellemesi yayınlanacak.
Getir, son yıllarda büyük bir büyüme göstererek Türkiye sınırlarını aşmış ve Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son gelişmelere göre şirketin küçülmeye hazırlandığı iddia edilmektedir. Getir'in Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi'yi satmayı planladığı söylenmektedir. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiştir, bu nedenle küçülme şimdilik bir söylentiden ibarettir. Getir, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet göstermektedir.
TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceği ortaya çıktı. Yeni Jeep CEO'su Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı ve Türkiye'nin seçenekler arasında olduğu biliniyor. Markanın 2030 hedefi ise global satışlarını 2 katına çıkarmak. TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliği ihtimali konuşuluyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektör ile radar uyarısı yapan sürücülere verilen cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bayram yoğunluğu nedeniyle yapılan denetimlerde aşırı hızın önemli bir sorun olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşlara selektör yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Mercedes'in elektrikli G-Serisi, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Araç, su geçirmez bataryasıyla dikkat çekiyor ve yüksek performans sunuyor. Mercedes'in elektrikli araç yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni modellerin satış başarısı merak ediliyor.
Popüler sosyal medya platformu X, yeni kullanıcılarından temel etkileşimler için ücret talep edeceğini duyurdu. Kullanıcılar artık paylaşım yapmak, yanıt vermek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu karar, şirketin bot hesapları engelleme amacıyla aldığı bir önlem olarak açıklandı. Ancak kullanıcılar arasında bu ücretlendirme modeli tartışmalara neden oldu.
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