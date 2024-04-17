Türkiye, Günlük Elektrik Üretiminin Yüzde 78,5'ini Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye, Günlük Elektrik Üretiminin Yüzde 78,5'ini Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor

Türkiye, Günlük Elektrik Üretiminin Yüzde 78,5\'ini Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor

Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin cari açığı azaltma, enerji arz güvenliği sağlama ve karbon nötr hedeflerine ulaşma konularında kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi ve 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar santrallerinin devreye alınarak yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesi hedeflendi.

17.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:13
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Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli bir başarıya imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

Türkiye, yenilenebilir enerji ile cari açığı azaltıyor!

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin cari açığı ve iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Özellikle yılın ilk çeyreğinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu barajların doluluk oranlarının artması ve güneşli hava koşulları, hidrolik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artırdı.

Türkiye, Günlük Elektrik Üretiminin Yüzde 78,5'ini Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor

12 Nisan'da elde edilen verilere göre, barajlardan gelen hidrolik enerji yüzde 24,52 ile en yüksek paya sahipken, rüzgar enerjisi yüzde 20,93, akarsu enerjisi yüzde 12,80 ve güneş enerjisi ise yüzde 11,27 ile takip etti. Bakan Bayraktar da bu tür enerji kaynaklarının Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamada, dışa bağımlılığı azaltmada ve karbon nötr hedeflerine ulaşmada büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güneşten gelen elektrik ile otomobil şarj etmek!

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması planlanıyor. Bu kapsamda 2024 yılı başında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi. Bu yeni kapasite özellikle sanayicilerin kullanımına sunulacak.

Ayrıca Bayraktar, 2035 yılına kadar her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santrali devreye alınacağını ve bu sayede yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bu dönem boyunca bayram tatilinin de etkisiyle bir haftalık sürede üretilen elektriğin yüzde 74,8'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

12 Nisan 2024'te üretimin kaynaklara göre dağılımı:

Enerji KaynağıÜretim (%)Akarsu12.80Atık Isı0.41Barajlı24.52Biyokütle3.92Doğal Gaz2.15Fuel Oil0.36Güneş11.27İthal Kömür9.81Jeotermal4.68Linyit7.78Rüzgar20.93Taş Kömürü1.37

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Türkiye, Günlük Elektrik Üretiminin Yüzde 78,5'ini Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor - Son Dakika

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