CHP Milletvekili Türker Ateş, yenilenebilir enerji dolandırıcılığını TBMM gündemine taşıdı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yenilenebilir enerji yatırımı vaadiyle dolandırılan vatandaşların yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ateş, "Dolandırıcılar bu kez de yenilenebilir enerji alanını mesken tuttu. 'Güneş santralleri kurup, devlete elektrik satıp kar payı dağıtacağız' dediler, binlerce yurttaşın milyonlarca lirasını toplayıp ortadan yok oldular. Devlet bu insanların zararını karşılamalı ve ihmali olan kamu görevlileri hesap vermeli. Savcılıklar bir an önce harekete geçmeli" dedi.
CHP Bolu Milletvekili TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, yenilenebilir enerji yatırımı vaadiyle bir çok vatandaşın dolandırıldığını ve mağdur olduklarını belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.
Ateş, önergesiyle ilgili yaptığı açıklamada; Kainat Holding, Kainat Elektrik, Elektrik Tarlası adı altında faaliyet gösteren şirketlerden hiç birine ulaşılamadığını belirterek, dolandırılan binlerce yurttaşın CİMER'e defalarca şikayet yazmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ve savcılıklara başvurduklarını belirtti.
Ateş, açıklamasında şunları dile getirdi:
"Söz konusu şirketler, Manisa, Kütahya, Konya, Mersin (2 Etap), Aydın (2 Etap), Kırklareli (2 Etap) olmak üzere en az 6 ilde Güneş Enerji Santralleri kurduktan sonra, üretilen elektriğin gelirinin kar payı olarak dağıtılacağı bir sistem oluşturacaklarını iddia etmişler ve mağdur vatandaşlarımızı da adı geçen illerde kurulan kooperatiflere ortak etmişler. Şimdi mağdur vatandaşlar şirketten hiçbir yetkiliye ulaşamıyor. Savcılıklar hızlı bir biçimde sorumluları bulmalı.
Söz konusu şirket 100 bin lira sermaye ile kurulmuş, ancak iddiaya göre milyarlarca lira yurttaşlarımızdan para toplamış ama hiçbir kurum bu durumu sorgulamamış. Gitmiş, EPDK, 18 Kasım'da basın açıklaması yapmış, 'dolandırıcılık var' diyerek vatandaşlarımızı uyarmış ama altı aydır bu saadet zincirinin devam etmesine göz yumulmuş. Hala haklarında işlem yapılan hiçbir şüpheli yok. Bu dolandırıcılıkta hem 6 aydır haberi olmasına rağmen ilgili kurumları harekete geçirmeyen EPDK ve Enerji Bakanlığı'nın, hem yanıltıcı reklamlarla dolandırıcılığa dur demeyen Reklam Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın, hem de milyonlarca lira kar payı vaadiyle toplanırken olaya müdahil olmayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihmali var. Mutlaka yurttaşlarımızın zararları devlet tarafından giderilmeli ve ihmali olan kamu görevlileri hesap vermeli."
Ateş, Bakan Bayraktar'a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
"EPDK, LİSANS VERDİĞİ ŞİRKETİ ARAŞTIRDI MI?"
- EPDK'ya "kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme" iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara" yönelik şikayetler ilk ne zaman ulaşmıştır?
- Dolandırıcılık iddiaları ile alakalı, EPDK'ya kaç şikayet ulaşmıştır? Kaç farklı şirket hakkında şikayet ulaşmıştır? Şikayet edilen şirketler arasında üretim ya da diğer gerekçelerle daha önce alınmış lisanslar iptal edilen bir şirket var mıdır?
- EPDK kendisine gelen şikayetler üzerine, hangi yasal süreçleri başlatmıştır? Bu yasal süreçler hangi aşamadadır?
- Kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme" iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara yönelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ya da diğer bakanlara bilgi verilmiş midir?
- Vatandaşlarımızı dolandırdığı iddia edilen Kainat Holding ile tedarik lisansı verilen Kainat Toptan ve Perakende Enerji Satış Anonim Şirketi arasındaki ilişki araştırılmış mıdır?
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