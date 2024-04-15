Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme - Son Dakika
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Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 4-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca yüzde yüzünde olmadığını belirten Icardi, Fenerbahçeli Edin Dzeko ile arasındaki yarış hakkında, "Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması önceliğim" dedi.

15.04.2024 22:43  Güncelleme: 22:47
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların müsabakadaki son golünü kaydeden Arjantinli golcü Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız golcü, "İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk ve farklı bir mantalite ile çıktık ve golleri atıp kazandık" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİ KRALLIK DEĞİL, ŞAMPİYONLUK

Gol krallığında Edin Dzeko ile çekişmesi hakkında açıklama yapan Icardi "En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzde değildim sezon boyunca. Elimden geldiğince takım için orada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik" şeklinde konuştu.

Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme

TARAFTARLARA MESAJ GÖNDERDİ

Taraftarlara mesaj gönderen tecrübeli forvet, "Çok güzel bir sevgi var takıma ve bana karşı. Bize aşkla yaklaşıyorlar. Bizi her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adıma mutlu edici. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor" açıklamasını yaptı.

Mauro Icardi\'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko\'ya gönderme

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Son Dakika Spor Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme - Son Dakika

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  • mehmet özcan: ÖNCELİKLE ARANIZDA 2 fark var 1-AHLAK 2-PENALTI onun için git ka rı na sahip çık 120 170 Yanıtla mehmet özcan: 26 kişi picardinin başını tutuyor galiba begenmemiş 28 41 Tuna Doğan: Penaltıbahçeliler ağlamaya başlamış. Uslu bir çocuk olursan büyüyünce sizinde böyle yıldız futbolcularınız olabilir. 42 22 mehmet özcan: ADAŞ BUNLAR ZATEN CAMİA OLARAK AHLAHSIZ NORMALDİR 23 39 Mehmet gönül: Yapılan yorumu beğenmeyen gevşekler var aynı karektermi yoksa 15 30 mehmet özcan: PEZOLARRRRR 47 OLMUŞ 14 24
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SON DAKİKA: Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme - Son Dakika
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