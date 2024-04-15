Mauro Icardi\'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko\'ya gönderme

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların müsabakadaki son golünü kaydeden Arjantinli golcü Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız golcü, "İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk ve farklı bir mantalite ile çıktık ve golleri atıp kazandık" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİ KRALLIK DEĞİL, ŞAMPİYONLUK

Gol krallığında Edin Dzeko ile çekişmesi hakkında açıklama yapan Icardi "En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzde değildim sezon boyunca. Elimden geldiğince takım için orada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik" şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA MESAJ GÖNDERDİ

Taraftarlara mesaj gönderen tecrübeli forvet, "Çok güzel bir sevgi var takıma ve bana karşı. Bize aşkla yaklaşıyorlar. Bizi her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adıma mutlu edici. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor" açıklamasını yaptı.