Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetimi yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetimi yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu'nda yaptığı konuşmada, 15 Nisan itibarıyla 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetiminin yapıldığını bildirdi. Bayraktar, maden denetimlerini artırdıklarını ve 2023'te 8 bin 828 denetim yapıldığını belirtti. Ayrıca, madencilerin çalışma şartlarının iyileştirildiğini ve maaşlarının asgari ücretin iki katı olduğunu ifade etti. Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin enerjide ve madende bağımsızlık hedefine ulaşması gerektiğini söyledi.

18.04.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15 Nisan itibarıyla 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetiminin yapıldığını bildirdi.

Bayraktar, Ankara'da bir otelde düzenlenen Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu'unda yaptığı konuşmada, maden denetimlerini artırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG), 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptığını ifade eden Bayraktar, incelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uygulandığını ve tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verdiğini aktardı.

İş öncesi eğitiminden hijyen kurallarına, teknik donanımdan teorik bilgi aktarımına kadar birçok alanda çalışanların kapasitelerini geliştirdiklerini dile getiren Bayraktar, "İş sağlığı ve güvenliğinden hiçbir şekilde taviz vermeden yeraltı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmamız gerekiyor." dedi.

???????Bayraktar ayrıca maden denetimlerinin kurumlararası ortak bir yapıda takip ve kontrol edilebileceği bir mekanizmanın kurulmasının isabetli olacağını belirterek, daha güvenli madencilik için çalışmalarını bu çerçevede sürdürdüklerini dile getirdi.

"Madenci kardeşlerimizin maaşları asgari ücretin iki katı oldu"

Madencilerin çalışma şartlarının iyileştirildiğini ve yaklaşık 180 bin maden çalışanıyla evrensel standartlara uygun çalışma şartları oluşturduklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Madenci kardeşlerimizin maaşlarını asgari ücretin en az iki katı olacak şekilde düzenledik. Haftada 45 saat olan çalışma süresini 37,5 saat ile sınırladık. İşletmelere istihdam ettikleri personel için sigorta poliçesi yaptırma zorunluluğu getirdik. İmkanlarımız elverdiği ölçüde yeni düzenlemeler yaparak alın teriyle ekmeğini kazanan işçilerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirecek adımları atacağız."

Bayraktar, önce insan, sonra çevre, daha sonra katma değeli madencilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizerek, "Dolayısıyla çalışanlarını öncelemeyen hiçbir işletmeyi bizim desteklememiz söz konusu olamaz." dedi.

"İhmali, kusuru olan varsa hangi kademede olursa olsun hesabını soracağız"

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta gerçekleşen kazaya değinen Bayraktar, olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla orada bulunduklarını ve çalışmaların da hala devam ettiğini dile getirdi.

Bayraktar, toprak altında kalan 9 işçiden birinin naaşına bayram öncesinde ulaşıldığını anımsatarak, diğer 8 işçiye yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü ve kısa sürede netice almayı umduklarını ifade etti.

Yaşanan olaya ilişkin sorumluların cezalandırılacağını aktaran Bayraktar, "İhmali, kusuru olan varsa hangi kademede olursa olsun, bunun da hesabını devlet olarak soracağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Enerjide bağımsızlık için yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması gerekiyor

Bayraktar, Türkiye'nin enerjisinin 3'te 2'sini ithal ettiğini, bunun da ciddi bir cari açık problemini ortaya çıkardığına işaret ederek, enerjide ve madende Türkiye'yi mutlaka bağımsız kılmak için yerli kaynakların, yeraltı zenginliklerinin ve yenilenebilir kaynakların maksimum düzeyde ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

İlerleyen dönemde de sürdürülebilir kalkınma ve net sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştirebilmek için madenlere, özellikle stratejik madenlere, nadir toprak elementlerine çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir sürece girileceğini dile getiren Bayraktar, "Enerji ile birlikte madenlerde de büyüyen talebi karşılamak bu alanlarda dışa bağımlılığımızı düşürmek en büyük hedefimiz." ifadelerine yer verdi.

Kömür üretiminin çevre dostu yöntemlerle artırılması hedefleniyor

Bayraktar, dünyanın birçok gelişmiş ekonomisinin çok yoğun bir şekilde kömür kullandığını vurgulayarak, "Dolayısıyla biz diyoruz ki kömürün belli bir süre daha ekonomide mutlaka olmaya devam etmesi lazım.Tabii ki üretiminde ve kullanımında en güvenli ve çevre dostu yöntemleri takip ederek." ifadelerini kullandı

Türkiye'nin de elektrik üretiminin yüzde 36'sının, birincil enerji arzının ise yüzde 26'sını kömürden sağlandığına dikkati çeken Bayraktar, 2022'de 39 milyon ton, 2023'te 41 milyon ton kömür ithalatı yaptıklarını anımsattı.

Bayraktar, 2022'de 105 milyon ton yerli kömür üretimiyle rekor kırdıklarını ve ithalatı azaltmak için yerli üretimi artırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin yıllık 150 milyon ton kömür üretim hedefine ulaşması bizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

Nihai hedeflerinin Türkiye'yi madende net ihracatçı konuma getirmek olduğunu dile getirerek, GSYH'deki madenciliğin payını 2028'de yüzde 2'ye, ilerleyen dönemde ise yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Maden, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetimi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İBB, 4.2 Milyar TL'lik İç Borçlanma Talebini Onayladı
    17:18 İBB, 4.2 Milyar TL'lik İç Borçlanma Talebini Onayladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planında bulunan projeler için 4.2 milyar TL'lik iç borçlanma talebini meclisten onay aldı.

  • Toshiba, 5000 Çalışanıyla Yollarını Ayırıyor
    17:09 Toshiba, 5000 Çalışanıyla Yollarını Ayırıyor

    Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.

  • Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kırmızı orman karıncaları biyolojik mücadele için nakledildi
    17:04 Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kırmızı orman karıncaları biyolojik mücadele için nakledildi

    Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kırmızı orman karıncaları, orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele amacıyla Narlısaray Orman İşletme Şefliğine taşındı. Karıncalar, özel sandıklara konularak yeni yuvalarına yerleştirildi ve beslenmeleri için toz şeker döküldü. Nakil operasyonuna Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı ve Narlısaray İşletme Şefi de katıldı.

  • Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Hazırlıklarına Devam Ediyor
    17:00 Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Hazırlıklarına Devam Ediyor

    Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz hazırlıkları sürüyor.

  • Ayvalık'ta Turizm Haftası Kutlandı
    16:57 Ayvalık'ta Turizm Haftası Kutlandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Turizm Haftası ilçe protokolünün de katılımıyla kutlandı. Etkinlikte, turizmin önemi vurgulandı ve turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesi gerektiği belirtildi.

  • Türkiye, küresel müteahhitlik sektöründe ikinci sırada
    16:54 Türkiye, küresel müteahhitlik sektöründe ikinci sırada

    Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Türkiye, küresel anlamda en çok iş yapan ilk 250 müteahhitlik şirketi sıralamasında 40 firmasıyla Çin'in ardından ikinci sıradadır.

  • Diyarbakır'da Kaçak Balık Avı Denetimi Yapıldı
    16:54 Diyarbakır'da Kaçak Balık Avı Denetimi Yapıldı

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Baraj Gölü'nde kaçak balık avı denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, yaklaşık 5 bin 500 metre kaçak ve hayalet ağ ele geçirildi ve canlı bulunan balıklar suya bırakıldı. Baraj gölünde toplanan ağlar ise ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

  • Ayvalık'ta Turizm Haftası Kutlamaları
    16:52 Ayvalık'ta Turizm Haftası Kutlamaları

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Turizm Haftası etkinliğine ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalardan sonra sergi açılışı yapıldı ve çeşitli gösterilerle etkinlik sona erdi.

  • Sivas'ta İnşaat Yapı Malzemeleri Fuarı Düzenlendi
    16:47 Sivas'ta İnşaat Yapı Malzemeleri Fuarı Düzenlendi

    Sivas İnşaat Müteahhitleri Derneği tarafından düzenlenen SİVYAP 2024 fuarı açıldı. İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, vatandaşın barınma hakkını kamunun görevi olarak tanımladı.

  • Denizli Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları Sergiledi
    16:46 Denizli Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları Sergiledi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç fazlası olan 45 adet kiralık aracını sergileyerek tasarruf sağlayacaklarını duyurdu. Başkan Çavuşoğlu, araçların geri gönderilmesiyle aylık 1 milyon 214 bin 962 TL tasarruf edileceğini ve belediyenin gereksiz harcamaların yapılmadığı bir kurum olacağını belirtti.

  • Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Türk Heyeti, Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu'na Katıldı
    16:41 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Türk Heyeti, Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu'na Katıldı

    Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve beraberindeki heyet, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu'na katıldı. Türk heyeti, etkinlikte iş insanları, politika yapıcılar ve uzmanlar ile temaslarda bulundu. Forumda döngüsel ekonominin önemi vurgulandı ve sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak projeler üzerinde çalışmalar yapıldı.

  • Çankırı ve Kastamonu'da Mart ayında 483 adet konut satıldı
    16:34 Çankırı ve Kastamonu'da Mart ayında 483 adet konut satıldı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Çankırı'da Mart ayında 118 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 37,6 azaldı. Kastamonu'da ise Mart ayında 365 konut satıldı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 8,1 azaldı.


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
15:18 Merkez Bankası rezervlerinde artış Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:33:18. #1.12#
SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement