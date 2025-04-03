Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
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Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat\'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

TRT tabii'nin "Muhabir" dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'la ilgili paylaşımının hemen ardından kadrodan çıkarıldı.

03.04.2025 07:55
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TRT1'nin Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmişti.Pusat'a 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek oldu. Bu paylaşımın ardından Furkan Andıç,TRT tabii'nin "Muhabir" dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

SAHNELER ÇÖPE GİDECEK

Başrol oynadığı TRT tabii'nin "Muhabir" dizisi için sete çıkan Furkan Andıç çekimler sırasında yaptığı bu paylaşım nedeniyle saatler sonra gelen haberle işten oldu. SO Medya imzalı dizide Andıç'ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç'ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

BORAN KUZUM DA KADRODAN ÇIKARILDI

Aybüke Pusat'a ve boykot çağrılarına destek veren oyuncu Boran Kuzum'un, TRT platformu Tabii'de yer alan "Bir Ruh Macerası" dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilgehan Göktürk:
    TRT ,TRT de olmaktan çıktı...Akp nin yandaş medyası gibi çalışıyor...Yazık bu milletin tamamının vergileriyle dönen bir kurumun bu hale getirilmesi utanç verici...Bunun tek nedeni tek adam rejimidir...Derhal bu ülkenin tek adam rejiminden kurtulma zamanı geldi de geçiyor bile... 35 41 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    sen İsrail'e boykot etme yerli üretimleri boykot et ondan sonra bu Halk içinde bu firmalarda çalışanlar senin için ne düşünür Allah ıslah etsin 43 28 Yanıtla
  • hüseyin null:
    TRT NİN ELİNE SAĞLIK 40 23 Yanıtla
  • Murat:
    eko unutulduki,,bunlarda ne ki :)) 20 9 Yanıtla
  • Musti5201:
    saten bu ülkede biraz parası olan kendini bir halt sanıyor ama tayyip Erdoğan işini sağlama alır viagrasınıda atar öyle yola çıkar şansa bırakmaz 8 16 Yanıtla
  • Aykut Acır:
    Bunlar gibi halkına düşman başka hükümet gelmemiştir ülkede tek değer gören Suriyeliler ve körfezden gelen araplar 12 7 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPENİN İPİ İLE YOLA ÇIKANLARIN SONU HÜSRAN BUNLARADA SAHİP ÇIKAR ÖZGÜR EKOYA SAHİP ÇIKTIĞI GİBİ SONUÇ EKO KODESTE 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
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