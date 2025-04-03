Aybüke Pusat\'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

Bilgehan Göktürk:

TRT ,TRT de olmaktan çıktı...Akp nin yandaş medyası gibi çalışıyor...Yazık bu milletin tamamının vergileriyle dönen bir kurumun bu hale getirilmesi utanç verici...Bunun tek nedeni tek adam rejimidir...Derhal bu ülkenin tek adam rejiminden kurtulma zamanı geldi de geçiyor bile...