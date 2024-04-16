TBMM\'de Kadın Personel ve Yöneticilerin Dağılımı

TBMM'de görevli 6 bin 120 personelin 1967'si kadınken, yönetici kadrosundaki 242 personelin de 82'si kadınlardan oluşuyor.
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, yazılı soru önergeleri vererek, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının personel ve yönetici kadrolarının cinsiyete göre dağılımlarını sordu.
TBMM Başkanlığının yazılı soru önergesine verdiği cevaba göre, TBMM'de kadrolu, sözleşmeli, işçi, bilişim personeli, danışman kadrolarında görev yapan toplam 6 bin 120 personelin 1967'si kadın. Mecliste yönetici kadrosundaki 242 personelin de 82'si kadınlardan oluşuyor.
Cumhurbaşkanlığı teşkilatında görev yapan personelin de yüzde 69'u erkek, yüzde 31'i kadın personelden oluşuyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında merkez teşkilatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün ise 2 bin 41'i kadın, 4 bin 306'sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 347 personeli bulunuyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ve bu kurumlarda daire başkanı ve üzeri kadrolardaki 214 personelin ise 31 kadın, 183'ü erkek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında kadın çalışanların yoğun olarak görev yaptığı birimler arasında ilk sırayı yüzde 61 oranıyla Hukuk Hizmetleri alırken, onu yüzde 58'le Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik, yüzde 55'le Milli Teknoloji, yüzde 50'yle Kalkınma Ajansları, yüzde 45'le AR-GE Teşvikleri, yüzde 41'le Strateji Geliştirme Başkanlığı, yüzde 40'la ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü takip ediyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında kadınlar, 4 genel müdür yardımcılığı ve 15 daire başkanlığı makamında temsil ediliyor.
TÜBİTAK bünyesinde ise kadınlar; merkez başkan yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı, genel sekreter yardımcılığı, destek programları başkan yardımcılığı, grup koordinatörlüğü, daire başkanlığı, hukuk müşavirliği, müdürlük ve birim sorumlusu gibi kadrolarda görevlerini sürdürüyor.
Türk Standartları Enstitüsünde de daire başkanlığı, grup başkanlığı, hukuk müşavirliği, merkez başkanlığı ve müdürlük pozisyonlarında kadın yöneticiler yer alıyor.
Türk Patent ve Marka Kurumunda ise kadın çalışanların toplam çalışan içerisindeki oranı yüzde 50'ye ulaşmış durumda.
Kadınlar TBMM'de 119 sandalye ile temsil ediliyor
Bu arada 28. Yasama Dönemi'nde kadınlar 119 sandalye ile TBMM'de temsil ediliyor. Kadın temsil oranı 28'inci Dönem parlamentosunda yüzde 20,1'e ulaştı.
TBMM'de yer alan 14 siyasi partiden 10'unda kadın milletvekilleri görev alıyor. AK Parti 50, DEM Parti 27, CHP 24, MHP, İYİ Parti, DEVA 4'er, Saadet Partisi 2, TİP, EMEP ve Bağımsız Bölgeler Partisi de 1'er kadın milletvekiline sahipken, bağımsız olarak da bir kadın milletvekili görev yapıyor.
Son Dakika › Politika › TBMM'de Kadın Personel ve Yöneticilerin Dağılımı - Son Dakika
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