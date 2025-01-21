Siyah Bere: Dünyanın İlk Tank Dizisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siyah Bere: Dünyanın İlk Tank Dizisi

Siyah Bere: Dünyanın İlk Tank Dizisi

TRT Tabii'nin yeni dizisi 'Siyah Bere', Türk askerinin cesaretini ve dostluğunu anlatıyor.

21.01.2025 11:47
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Tehlikeli bir göreve atılan 4 cesur tankçının zorlu ve duygusal yolculuğunun anlatıldığı TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere", yakında izleyiciyle buluşacak.

Tabii'nin yeni yapımlardan "Siyah Bere", Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda çekimleri tamamlanan dizide Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok operasyonunda yer alan 40 M60T tankı kullanılıyor.

Yakında tabii platformunda izleyicisiyle buluşacak olan dizinin oyuncularından Erkan Sever, Doğukan Polat, İlhan Şen, Seyit Nizam Yılmaz, dizi hakkındaki görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Dizide Tankçı Uzman Çavuş rolünü oynayan Erkan Sever, Türk askeri rolünde oynamanın gururunu yaşadığını söyledi.

Sever, "Emekliliğinin son günü, hayatı boyunca hep hayalini kurdu ve beklediği bir operasyon başlıyor. Dolayısıyla emeklilik dilekçesini hem ailevi şartlardan hem de mesleğine olan aşkından dolayı bir süre ertelemek zorunda kalıyor. Böyle bir karakteri canlandırıyorum." diye konuştu.

"Dünya üzerinde yapılmış ilk tank dizisi olacak"

Sever, "Tank dizisinde oynamak size nasıl bir duygu hissettiriyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Siyah Bere, sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde yapılmış ilk tank dizisi olacak. Tabii ki bunun mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz. Bunun bize nasip olması, tank personelinden bahsediyorum. Dört kişiye nasip olması, çok güzel bir durum ve ayrıcalık. Bunu oynamak çok mutluluk veriyor. Dolayısıyla kendimi çok mutlu ve ayrıcalıklı özel hissediyorum. Çekimlerden 10 gün önce geldik. Tanka nasıl binilir? Nasıl çıkılır? Tankın içindeki aletler nelerdir, nasıl kullanılır? Bunların hepsini öğrendik. Ben nişancıyı oynuyorum."

"Oyuncu olmasaydım, asker olurdum"

Oyunculardan Doğukan Polat ise daha önce birçok dizide asker rolünde oynadığını ifade etti.

Asker rolünde oynamayı sevdiğini aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Herhalde oyuncu olmasaydım asker olurdum. Babam aslında asker olmamı istiyordu. Askeriyede büyüdüm, annem babam askeriyede sivil personeldi. Babam beni askeri sınavlara sokmak isterken ben de ona oyuncu olmak istediğimi söylüyordum. Sonrasında tabii ben oyuncu oldum ama babamın ahı tuttu herhalde, hep asker rolünde oynuyorum."

Polat, "Gerçekten tank kullanmayı öğrendim ve ehliyet aldım. Komutanlarımız sağ olsun bizi iyi eğittiler ve ilgilendiler. Türk ordusunu, Türk tankçısını temsil etmenin vermiş olduğu ciddiyet, sorumluluk var. İşimize duyduğumuz aşktan dolayı çok iyi bir şekilde eğitim sürecini tamamladık. Bunun da zaten diziye yansıdığını göreceksiniz." diye konuştu.

"Sonunu bildiğimiz bir işe başlıyoruz"

Oyunculardan İlhan Şen de ilk kez asker dizisinde yer aldığını belirtti.

Dizileri, dijital veya televizyon dizisi olarak ayırmadığını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"En azından bölümlerimizi ve sonunu bildiğimiz bir işe başlıyoruz. Bir oyuncu açısından bir şey kurmak ve bir şeyi dönüştürmek daha kolay oluyor ama onun geri kalan kısmında hemen hemen aynı şeyleri yapıyoruz. Belki sinema filmiyle daha yakın bir şeydir. Çünkü dediğim gibi başı sonu, senaryosu ve bölüm sayısı belli olan bir şeyden bahsediyorum. Televizyon dizisinden bir fark var ise o da bu gibi geliyor bana."

Kahraman askerlerin üniformasını giymenin gururunu yaşadığını paylaşan Şen, şunları kaydetti:

"İlk defa bir asker işinde oynuyorum. Bunu giyene kadar, işte buralara gelip askeriyeyi görene kadar komutanlarımızla, personelimizle konuşana kadar onların hikayelerini dinleyene kadar birçok bir şeyin farkına varmıyorsunuz. Yoğun bir duygu ama bir taraftan da çok güzel hisler. O yüzden umarım iyi yansıtabilmişizdir."

Oyunculardan Seyit Nizam Yılmaz da karakteri için heyecanlı olduğunu belirtti.

Asker karakterini canlandırmanın gururunu yaşadığını ifade eden Yılmaz, "Kendimde bulduğum bir sürü şey var. Bu okurken ve oynarken oluyor. Mesela böyle davranırdım, böyle yapardım dediğim bir sürü şey var. Büyük bir gurur, büyük bir mutluluk hissettiriyor. İlk olması tabii ki farklı bir şey, dünyada böyle bir şeyin ilk defa yapılıyor olması güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Siyah Bere: Dünyanın İlk Tank Dizisi - Son Dakika

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