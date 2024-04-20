TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'i ziyaret etti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

20.04.2024 15:07  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Mustafa Varank'a AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz da eşlik etti. Ziyarette Bozbey'e hayırlı olsun dileklerini ileten Mustafa Varank'ın, Bursa'nın ve milletin yararına olacak her işte şehrin konuları için Ankara'da üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini, aynı zamanda seçim döneminde verilen sözlerin de takipçisi olacaklarını ifade ettiği öğrenildi.

Seçmen iradesinin herşeyin üzerinde olduğunu söyleyen Varank'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasına vurgu yaparak seçmenin verdiği denetim yetkisini de hatırlattığı kaydedildi.

Ziyaret için Varank ve milletvekillerine teşekkür eden Mustafa Bozbey'in de Bursa'ya fayda sağlayacak konularda beraber çalışmak istediklerine vurgu yaptığı ifade edildi.

Seçim kampanyasında Ankara'da bakanlıklar ve merkezi yönetimle Bursa'nın menfaatleri için ortak çalışacaklarına vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "20 senelik yöneticilik yaptım. Bugüne kadar Nilüfer'de bir çok projeyi Ankara ile ikili ilişkilerle çözdüm. Kamuoyu biliyor. Önemli olan sizin yaptığınız projeyi ikili ilişkilerle vatandaşa ne kadar faydalı olabileceğini anlatabilme kapasitenizdir. Ankara'da da ilişkiler destek bulur. Bunu daha önce yaptık ve başardık" demişti. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Mustafa Varank, AK Parti, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları’nda bir araya geldi IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları'nda bir araya geldi
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:34 İYİ Parti’den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi’ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
12:46 Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 16:34:29. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement