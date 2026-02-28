Yankı İkinci Perde Yayında

TRT tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El"in devamı olan "Yankı İkinci Perde", bugün yayına girdi.

28 Şubat sürecinin perde arkasındaki gerçekleri gözler önüne seren yapımda başrolde yer alan oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, diziye ve karakterine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tuğutlu, dizinin kendisi için çok keyifli bir proje olduğunu belirterek, "İçerisinde aksiyon, suç, gerilim, aşk ve kriminal unsurlar olan çok güzel bir iş. Zaten ilk sezonunu izleyen seyirci bilir. Gerek senaryosu, gerek çekimi ve oyuncu kadrosuyla kaliteli bir iş yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

"Başka projelerde şarkılar söylemiştim ama bu sefer benim için daha zorlayıcı oldu"

Dizide şarkıcı Leyla karakterini canlandırdığını dile getiren Tuğutlu, karakterinin güçlü, ayakları üzerinde dimdik duran, kendinden emin, modern, iyi bir ailede yetişmiş gururlu bir kadın olduğunu söyledi.

Tuğutlu, dizide yer alan şarkıları seslendirmek için stüdyoya girdiğine işaret ederek, şunları anlattı:

"Başka projelerde şarkılar söylemiştim ama bu sefer benim için daha zorlayıcı oldu. Leyla karakteri bir şarkıcı olduğu için daha profesyonel olmak gerekiyordu. Şarkıların çoğu bildiğimiz şarkılar değil. Hepsi bu proje için yeni yazılmış şarkılar. Bu şarkılar şiirdi ve üzerine müzik yapıldı. Çok farklı türde şarkı söyleme şansım oldu. Dolayısıyla da benim için zorlayıcı oldu."

Feridun Düzağaç'ın "Alev Alev" şarkısını da dizide seslendirdiğini belirten Tuğutlu, "Alev Alev, benim çok sevdiğim bir şarkı. Daha önce Feridun beyle de bir albüm için çalışacaktık ama denk getiremedik." diye konuştu.

Tuğutlu, sahneye çıkmanın farklı bir cesaret gerektirdiğinden bahsederek, "Dizideki Leyla karakteri sayesinde biraz bu durumu kırmış oldum. Kendimi Leyla karakteri olarak sahnede şarkı söylerken çok iyi hissettim. Leyla'nın nefes aldığı, yaşadığı yer sahne. Bunu hissetmek oyuncu olarak benim için de çok ilginç, farklı bir deneyim oldu." görüşünü paylaştı.

Bu diziyle birlikte ilk defa oyuncu Murat Ünalmış'la birlikte çalıştığını aktaran Tuğutlu, dizide keyifli ve güzel bir oyuncu kadrosunun yer aldığını belirtti.

İbrahim Altay'ın sözlerini yazdığı 3 şarkı dizide yer aldı

Tuğutlu, dizide seslendirdiği şarkıların mimarının İbrahim Altay olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"İbrahim Altay'ın üç şiirini müzisyen arkadaşlarımız dizi için şarkıya çevirdi. Bir tanesi de eski bir şiir ona da müzik yapıldı. Genelde aşk üzerine gerçekten çok güzel, derin yazılmış şiirler. Müzikle de tamamlanınca çok güzel bir şey ortaya çıktı. Ben şarkıları söylerken çok keyif aldım. Bildiğiniz şarkılardan ziyade yeni bir şarkı söylemek gerçekten zor. Ama bir şekilde altından kalktığımızı düşünüyorum."

Yeni sezonda yönetmen koltuğuna Ömer Baykul'un oturduğu dizide Tuğutlu, İbrahim Altay'ın sözlerini yazdığı ve Ersin Bişgen'in müziklerine imza attığı "Nereye Gitsem", "Kal Bana" ve "Her Gün Yeniden Başlayan" adlı parçaların yanı sıra Feridun Düzağaç'ın "Alev Alev" ile bestesini yine Bişgen'in yaptığı Azerbaycan'ın büyük şairlerinden Eliaga Vahid'in "Deme Mecnuna Deli" eserini seslendiriyor.

"Yankı İkinci Perde" Türkiye'nin ortak travmasını anlatıyor"

"Yankı İkinci Perde"de, 1990'ların sonundan itibaren Türkiye'nin ortak travması haline gelmiş devlet içinde devlet yapılanmaları, bu yapılanmaların bürokratları ve iş insanlarını kukla gibi oynatarak ülke servetinin elit bir azınlığın yararına hortumlaması anlatılıyor."

Dizinin her bir sezonunda bu yozlaşmış düzenin dışına çıkmaya çalışan, bu kirli sistemle mücadele etmeyi kafasına koyan idealist karakterlerin hikayeleri takip ediliyor.

Siyasi, medya ve güç ilişkilerini derinlemesine işleyen dizinin oyuncu kadrosunda Tuğutlu ve Murat Ünalmış'ın yanı sıra Erkan Avcı, Erkan Petekkaya, Onur Saylak, Ali Sürmeli, Murat Han ve Fatma Toptaş'ın da arasında olduğu birçok ünlü isim yer alıyor.