Netanyahu, Trump\'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile çatışma sonlanmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, İsrail- Lübnan arasında yürürlüğe giren 10 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

“BARIŞA GİDEN YOL HALA UZUN”

Netanyahu, "Size hatırlatmak isterim ki, 43 yıl sonra ilk kez İsrail temsilcileri Lübnan temsilcileriyle doğrudan görüşüyor. Barışa giden yol hala uzun, ancak biz bu yola çıktık" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, Lübnan ile ateşkesi kabulüne yönelik seçimine ilişkin açıklamada, "Bir elimiz silah tutuyor, diğeri ise barış için uzanıyor" dedi.

“AÇIKÇASI, HENÜZ İŞİMİZİ BİTİRMEDİK”

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine, Lübnan hükümetiyle ortak bir diplomatik ve askeri çözüm geliştirme fırsatına şans verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Bir hedefimiz daha var, o da Hizbullah'ın tasfiye edilmesi. Size tekrar tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu bir günde gerçekleşebilecek bir şey değil. Açıkçası, henüz işimizi bitirmedik." dedi.

“PLANLARIMIZ VAR”

Netanyahu, Hizbullah’ın tanksavar silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ve Hizbullah roketlerinin yüzde 90’ının imha edildiğini iddia ederken, "Geriye kalan roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine ilişkin çeşitli, detaylarından bahsedemeyeceğim planlarımız var" dedi.

TRUMP: İSRAİL ARTIK LÜBNAN'I BOMBALAMAYACAK. BUNU YAPMALARI, ABD TARAFINDAN YASAKLANDI

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, B2 bombardıman uçaklarımızın yarattığı tüm nükleer 'tozu' alacak. Bu anlaşma kapsamında hiçbir şekilde para alışverişi yapılmayacak. Bu anlaşma, Lübnan’ı hiçbir şekilde kapsamamaktadır. Ancak ABD, ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah meselesini uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları, ABD tarafından yasaklandı. Yeter diyorsak yeter" dedi.

“BİNALARI PATLATMAYA DEVAM EDEMEZLER, BUNA İZİN VERMEYECEĞİM"

Daha sonra konuya ilişkin ikinci bir açıklamada daha bulunan Trump, İsrail-Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkes kararı sonrasında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırmasını istediğini belirterek, "İsrail’in durması gerekiyor. Binaları patlatmaya devam edemezler, buna izin vermeyeceğim" dedi.

