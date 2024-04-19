Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren altın madenindeki heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldı. Kaza sonrası 5 Nisan'da bir işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verirken acı gelişmeyi duyurdu. Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anımsatan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Cansız bedenine ulaşılan işçinin Adnan Keklik olduğu tespit edildi. Keklik'in naaşı çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Toprak altındaki 7 işçiye daha ulaşılmaya çalışılıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da maden kazasında bir işçinin daha naaşına ulaşıldı - Son Dakika
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