Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Madenlerin Denetimleri Artırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlık olarak madenlere yönelik yaptıkları denetimleri artırdıklarını kaydederek "Bu yıl, 15 Nisan itibariyle 3 bin 225 maden ruhsat sahasının denetimi gerçekleştirildi. Çalışanlarını öncelemeyen hiçbir işletmeyi bizim desteklememiz söz konusu olamaz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da bir otelde Türkiye Kömür Üreticileri Derneği'nin (KÖMÜRDER) tarafından düzenlenen 'Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Bayraktar; pandemi, deprem, tedarik zinciri problemleri ve devam eden savaşlara rağmen Türkiye ekonomisinin son 3,5 yıldır kesintisiz olarak büyüdüğünü söyledi. Gelişen ekonomi, üretim ve ihracatın büyümesiyle Türkiye'nin maden ihracatının her geçen gün arttığını ifade eden Bakan Bayraktar, sürdürülebilir kalkınma ve net sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştirilebilmesi için gelecekte madenlere daha fazla ihtiyaç duyulacağını kaydetti.
"Ülkemizi enerjide ve madende bağımsız kılmamız gerekiyor"
Kullanılan enerjinin 3'te 2'sinin ithal edildiğini dile getiren Bakan Bayraktar, "Doğal gazın neredeyse tamamını dışarıdan alıyoruz. Petrolün yüzde 92'si, kömürün yüzde 40'ını ithal kaynaklardan karşılıyoruz. Bu da ciddi bir cari açık problemini ortaya çıkarıyor. Bu nedenle ülkemizi enerjide ve madende mutlak suretle bağımsız kılmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de elbette yerli kaynaklarımızı yeraltı zenginliklerimizi ve yenilenebilir kaynaklarımızı maksimum düzeyde ekonomimize kazandırmamız gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda 2017 yılında hayata geçirdiğimiz 'Milli Enerji ve Maden Politikamızı' kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu politika çerçevesinde ülkemizin kaynaklarını, yüksek teknoloji ve uluslararası standartlarda geliştirerek gelecek nesiller için kullanmakta kararlıyız. Yerli kömürden altına, nadir toprak elementlerinden bor madenine kadar her alanda yatırımı, üretimi, istihdam ve ihracatı sürekli artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin, elektrik üretiminin yüzde 36'sını, birincil enerji arzının ise yüzde 26'sını kömürden sağlandığını sözlerine ekleyen Bakan Alparslan Bayraktar, 2022 yılında 39 milyon ton, 2023 yılında ise 41 milyon ton kömür ithalatı yapıldığını ifade etti. Dünyanın birçok gelişmiş ekonomisinin yoğun olarak kömür kullanmaya devam ettiğini kaydeden Bakan Bayraktar, 'Kömürden çıkıyoruz' diyen Avrupa'daki birçok ülkenin kömür tüketimlerinin arttığına şahit olduklarını söyledi.
"2022 yılında 6,5 milyar dolarlık ihracat yaparak madencilik sektörümüz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"
Türkiye'nin yıllık 150 milyon ton kömür üretim hedefine ulaşmasının sektörü daha ileri bir noktaya taşıyacağı değerlendirmesini yapan Bakan Bayraktar, "2022 yılında 6,5 milyar dolarlık ihracat yaparak madencilik sektörümüz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl bir miktar düşüş olsa da bu yıl maden ihracatımız yeniden artış trendine girdiğini gösteriyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 civarında bir büyüme sağladık. Nihai hedefimiz, madende de ülkemizi net ihracatçı konuma getirmek" ifadelerini kullandı.
"3 bin 225 maden ruhsat sahasının denetimi gerçekleştirildi"
Bakan Bayraktar, madenlere yönelik yapılan denetimleri arttırdıklarına vurgu yaparak sözlerini şu şekilde devam etti:
"MAPEG, 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptı. İncelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uygulandı. Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verdi. Bu yıl ise 15 Nisan itibariyle 3 bin 225 maden ruhsat sahasının denetimi gerçekleştirildi." - ANKARA
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