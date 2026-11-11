Boksör Havvanur Kethüda, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altını hedefliyor - Son Dakika
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Boksör Havvanur Kethüda, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altını hedefliyor

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Boksör Havvanur Kethüda, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'nda ikinci altını hedefliyor
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Boksör Havvanur Kethüda, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'nda ikinci altını hedefliyor
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Bulgaristan'da eylülde +80 kiloda Avrupa şampiyonu olan boksör Havvanur Kethüda, 14-25 Kasım'da Hırvatistan'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da zirveyi hedefliyor. 19 yaşındaki Kethüda, 2026'yı iki Avrupa şampiyonluğuyla bitirmek istiyor.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak aynı yılda ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Havvanur, Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Hırvatistan'da 14-25 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na da katılacak olan milli boksör, 2026 yılını iki Avrupa şampiyonluğu ile tamamlamak istiyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım ile çalışmalarını sürdüren 19 yaşındaki milli boksör Havvanur Kethüda, AA muhabirine, yaklaşık 40 gün önce Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi.

Çalışmalarına tekrar başladığını belirten Havvanur, "Milli takımda 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sene başından beri takım arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İlk kez 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Allah'ın izniyle orada da Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyoruz. Şampiyonaya çok kısa bir süre kaldı. Takımımız çok iyi. Kendimizi hazır hissediyoruz." dedi.

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek alıyor

Avrupa şampiyonluğu sürecini anlatan Havvanur, şöyle devam etti:

"Büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak benim için büyük bir gurur. Şimdi 23 yaş altında da aynı başarıyı elde etmek istiyorum. Kendime inanıyorum. Bir yıl içerisinde iki Avrupa şampiyonluğu kazanarak ülkeme döneceğim. Avrupa Şampiyonası'ndaki final maçımın ardından Sayın Cumhurbaşkanımız beni telefonla arayarak tebrik etti. Kendisiyle konuşmak ve tebriklerini almak benim için çok güzel bir duyguydu. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Türkiye'de kadın boksunun önemli bir gelişim gösterdiğine dikkati çeken genç sporcu, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek aldığını vurguladı.

Kadın boksörlerin başarılarının her geçen gün arttığını dile getiren Havvanur, "Kadın boksörlerimiz büyük başarılar elde ediyor. Biz de onların yolundan ilerliyoruz. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ablalarımızın maçlarını ve antrenmanlarını izleyerek kendi stilimi geliştirdim. Onlardan çok şey öğrendim. Kadın boksunun hem Türkiye'de hem de dünyada çok güzel bir noktaya geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıHırvatistanBulgaristanSporSon Dakika

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