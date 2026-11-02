Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak - Son Dakika
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Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

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Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
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Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
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Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesini ve Moskova’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını savunan İliyana Yotova kazandı. Ukrayna’ya askeri ve mali yardıma karşı çıkan Yotova, oyların yüzde 57,58'ini alarak Batı yanlısı rakibi Andrey Gyurov’u geride bıraktı. Ülkenin seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olan Yotova'nın ilk icraatının Rusya ile ilişkileri iyileştirmek olacağı ön görülüyor.

AB ve NATO üyesi Bulgaristan’da seçmenler, Rusya ile diyaloğu savunan adaydan yana tercih yaptı. Kendisini “Barışın Cumhurbaşkanı” olarak tanımlayan Yotova’nın, Kremlin ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

“BARIŞIN CUMHURBAŞKANI” OLMAK İSTİYOR

Seçim kampanyası boyunca Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini savunan Yotova, Ukrayna’ya yönelik mali ve askeri yardımlara karşı çıktı. Ukrayna’daki savaşın müzakereler yoluyla ve barışçıl şekilde sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Yotova, kendisini “Barışın Cumhurbaşkanı” olarak konumlandırmak istediğini ifade etti.

Yotova’nın cumhurbaşkanlığı döneminde, Bulgaristan’ın Avrupa ile bütünleşme sürecini sürdürürken Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesini ve Moskova’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören politikalarını devam ettirmesi bekleniyor.

Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

RADEV HÜKÜMETİ UKRAYNA’YA ASKERİ DESTEĞİ KESMİŞTİ

Yotova, Kremlin’e yakın tutumuyla bilinen Başbakan Rumen Radev’in yakın müttefiki olarak biliniyor. Radev’in ocak ayında partisini parlamento seçimlerine taşımak için cumhurbaşkanlığından istifa etmesinin ardından Yotova, cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürütüyordu.

Kyiv Independent’ın haberine göre Radev hükümeti, Bulgaristan ordusunun stoklarından Ukrayna’ya verilen askeri desteği sonlandırdı ve Ukrayna’yı destekleyen “Gönüllüler Koalisyonu”ndan ayrıldı. Hükümetin, Bulgaristan kıyıları yakınında ticari gemilere düzenlenen dron saldırıları nedeniyle Rusya’yı açıkça suçlamaktan da kaçındığı belirtildi.

YÜZDE 57,58 OYLA KAZANDI

Merkezi Seçim Komisyonunun oyların yüzde 99,95'inin sayılmasının ardından açıkladığı sonuçlara göre Yotova, oyların yüzde 57,58'ini aldı. Rakibi Gyurov yüzde 39,46 oy alırken, seçmenlerin yüzde 2,95'i “Hiçbir adayı desteklemiyorum” seçeneğini işaretledi.

Katılımın yüzde 27'de kaldığı seçimde Yotova’nın aldığı toplam oy sayısı 1 milyon 93 bin 564 oldu. Ülkenin 7. cumhurbaşkanı olan Yotova, 5 yıl görev yapacak.

YURT DIŞINDAN BATI YANLISI ADAY ÇIKTI

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev ile aynı listede seçime giren Yotova, ülke genelinde 28 seçim bölgesinde birinci oldu. Gyurov ise Sofya’nın 23. ve 24. seçim bölgeleri ile Kırcaali’de en fazla oyu aldı.

Yurt dışında ise tablo tersine döndü. Yurt dışında oy kullanan Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 55,4'ü Batı yanlısı Gyurov’u, yüzde 42,2'si Yotova’yı destekledi.

Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

YENİ LİDERİN İLK MESAJI

Sonuçların netleşmesinin ardından Başbakan Radev ve Valchev ile birlikte kameraların karşısına geçen Yotova, ilk mesajında Radev’e teşekkür etti. Yotova, “Siz olmasaydınız bunu başaramazdık. Son günlerde tam bir seferberlik vardı ve bana verdiğiniz destekten bir an bile vazgeçmediniz” dedi.

Rakibinin “baskı kampanyası” yürüttüğünü öne süren Yotova, “İlk andan itibaren olumlu bir kampanya yürüttük. Nefret, çatışma ve bölünme dilinin kampanyamızın bir parçası olmasına bir saniye bile izin vermedik. Ne yazık ki aynı yaklaşımı karşı taraftan görmedik” ifadelerini kullandı. Yotova, Gyurov’un kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini de açıkladı.

GYUROV UKRAYNA’YA GÜÇLÜ DESTEK İSTİYORDU

AB yanlısı muhalefetin desteklediği, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı ve bu yılın ilk aylarında geçici başbakan olarak görev yapan Gyurov ise Batılı ortaklarla ilişkilerin geliştirilmesini ve Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna’ya daha güçlü destek verilmesini savunuyordu. Gyurov, sonuçlara ilişkin “Böyle bir fark beklemiyorduk. Bunun, bizi destekleyen herkes için bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum” dedi.

VON DER LEYEN’DEN TEBRİK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Yotova’yı tebrik etti. Von der Leyen, güvenlik, rekabet gücü ve enerji alanlarında “ortak çalışmayı sürdürmeyi” dört gözle beklediğini belirtti.

SEÇİM HAYAT PAHALILIĞININ GÖLGESİNDE YAPILDI

Bulgaristan’daki seçim, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’de yol açtığı güvenlik tehditlerinin gölgesinde gerçekleşti. Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını artırmasıyla derinleşen hayat pahalılığı da seçimin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

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Kaynak: İHA
BulgaristanPolitikaMoskovaRusyaDünyaSon Dakika

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