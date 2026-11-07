Bulgaristan'ın Ruse kentinde gümrük ekipleri 945 gram altın takıya el koydu - Son Dakika
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Bulgaristan'ın Ruse kentinde gümrük ekipleri 945 gram altın takıya el koydu

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Bulgaristan\'ın Ruse kentinde gümrük ekipleri 945 gram altın takıya el koydu
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Bulgaristan'ın Ruse kentinde gümrük ekipleri, Türk plakalı minibüste 945 gram ağırlığında 139 parça kaçak altın takı ele geçirdi. Peçete ve kahve fincanlarının altına gizlenmiş takılara el konulurken, Gümrük Kanunu kapsamında idari ihlal tutanağı düzenlendi.

Bulgaristan'ın Ruse Gümrük Bölge Müdürlüğü ekipleri, Türk plakalı bir minibüste yaptıkları aramada toplam 945 gram ağırlığında kaçak altın takı ele geçirdi.

Türkiye'den Fransa'ya nargile tütünü üretiminde kullanılacak malzemeleri taşıyan Türk plakalı minibüs, 4 Kasım 2026 tarihinde Ruse Gümrük Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrolü kapsamında durduruldu.

139 parça altın takı bulundu

Araçta yapılan aramada, kargo bölümünde boş mücevher kutularının bulunduğu bir koli ile soğutucu çanta içerisinde, peçete ve kahve fincanlarının altına gizlenmiş 139 parça altın takı tespit edildi.

Küpe, yüzük, bilezik, kolye ve pandantiflerden oluşan toplam 945 gram ağırlığındaki altın eşyalara el konuldu.

İdari işlem başlatıldı

Olayla ilgili Gümrük Kanunu kapsamında idari ihlal tutanağı düzenlendi.

Kaynak: İHA
Bulgaristan3. SayfaGüncelDünyaSon Dakika

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