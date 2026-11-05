10'dan fazla yolcu uçağı Avrupa'da bomba ihbarları yüzünden acil inişe zorlandı - Son Dakika
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10'dan fazla yolcu uçağı Avrupa'da bomba ihbarları yüzünden acil inişe zorlandı

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İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle 10'dan fazla yolcu uçağı acil iniş yaptı. Belçika polisi, Varşova-Brüksel uçağı için ek güvenlik önlemine gerek görülmediğini ve ihbarların bağlantısının araştırıldığını bildirdi.

Avrupa'da İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle 10'dan fazla yolcu uçağı acil iniş yaptı.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçak, bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş gerçekleştirdi.

Belçika federal polisi, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediğini, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Prag'a giden 4 uçağa yönelik bomba tehdidi

Çekya polisi, başkent Prag'a giden 4 uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde tehdit olduğunu açıkladı.

Polis, ihbarların inandırıcılığının düşük değerlendirildiğini, buna rağmen durumun hafife alınmadığını ve havalimanı yetkilileriyle uçakların inişi için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Roma'ya giden 2 uçuşta da ihbar yapıldı

Aer Lingus hava yolu şirketinin Dublin-Roma seferini yapan uçağı bomba ihbarı sebebiyle Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü'ne acil iniş yapmak zorunda kaldı. 6 kişilik mürettebatın ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu belirtildi.

Finlandiya'nın Finnair hava yolu şirketinin Helsinki-Roma seferini yapan uçağı da bomba tehdidi olduğuna dair isimsiz ihbarların ardından İtalya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

Salzburg'daki havalimanında geniş çaplı polis operasyonu

Avusturya'nın Salzburg kentindeki havalimanında alınan ihbar nedeniyle geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Polis ekipleri, havalimanının araç ve bina girişlerindeki güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı.

Polis sözcüsü, tehdidin rutin güvenlik prosedürleri kapsamında incelendiğini belirtirken havalimanı binası şu ana kadar tahliye edilmedi ve uçuşlarda aksama yaşanmadı.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un başkent Varşova'daki Chopin Havalimanı'ndan Paris'e gerçekleştirdiği seferde kullanılan uçakla ilgili ihbar üzerine güvenlik prosedürleri uygulandı.

Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak ve bagajlar ilgili birimler tarafından ayrıntılı şekilde kontrol edilirken herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Londra-Sofya seferini gerçekleştiren ve 184 yolcu taşıyan uçak, öğle saatlerinde Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki havalimanına iniş yaptı. Kopenhag ve Madrid'den gelen diğer iki uçağın ise başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi.

İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

Kaynak: AA
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