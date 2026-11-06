Trakya Üniversitesi proje merkezi Varna\'da DIALOGUE projesi deneyimini paylaştı

Trakya Üniversitesi proje ekibi faaliyetlerini Bulgaristan'ın Varna şehrinde uluslararası konferansta tanıttı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, proje geliştirme ve uluslararası iş birliği alanındaki faaliyetlerini Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen uluslararası konferansta tanıttı.

Interreg NEXT Karadeniz Havzası 2021–2027 Programı kapsamında desteklenen, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde yürütülen "İnovasyon ve Daha İyi Yönetişim için Diyalog (DIALOGUE – BSB01104)" projesi çerçevesinde, Varna Yönetim Üniversitesi ve Uluslararası Yönetim Enstitüsü ev sahipliğinde bir konferans düzenlendi.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan kamu kurumları, üniversiteler, iş dünyası temsilcileri ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren konferansta Trakya Üniversitesini, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu temsil etti.

Konferansın "Türkiye'den Başarılı İş Birliği Örnekleri" başlıklı oturumunda, Trakya Üniversitesinin proje temelli kurumsal yaklaşımı ve uluslararası iş birliklerine yönelik çalışmaları ele alındı.

Üniversitenin proje geliştirme süreçlerindeki rolü, farklı kurumlarla oluşturduğu ortaklıklar ve proje çıktılarının akademik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesine yönelik deneyimleri değerlendirildi.

Programın üçüncü platform toplantısı kapsamında Bulgaristan Bilimler Akademisi Oşinografi Enstitüsü, Varna Denizcilik Kümesi ve Avrupa İşletmeler Ağı ziyaret edildi.

Ziyaretlerde araştırma altyapıları, kurumsal iş birliği imkanları ile inovasyon ve teknoloji odaklı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.