Yalıkavakspor, HC Byala'yı 38-21 yenerek üst tur için 17 sayılık avantaj elde etti. - Son Dakika
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Yalıkavakspor, HC Byala'yı 38-21 yenerek üst tur için 17 sayılık avantaj elde etti.

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Yalıkavakspor, HC Byala\'yı 38-21 yenerek üst tur için 17 sayılık avantaj elde etti.
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EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. turunda Yalıkavakspor, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda ağırladığı Bulgaristan temsilcisi HC Byala'yı 38-21 yendi. İlk yarıyı 20-12 önde kapatıp farkı koruyan Bodrum ekibi, rövanş öncesinde üst tur için 17 sayılık avantaj sağladı.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. turunda Bulgaristan temsilcisi HC Byala'yı sahasında 38-21 mağlup eden Yalıkavakspor, üst tura yükselme yolunda önemli avantaj elde etti.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Yalıkavakspor, ilk yarıda rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koydu. Hücumda etkili, savunmada ise mücadeleci bir performans sergileyen Bodrum temsilcisi, devre arasına 20-12 önde girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Yalıkavakspor, farkı açarak karşılaşmadan 38-21 galip ayrıldı.

Ceylan Aydemir ve Michaella Eunice Magba 8'er golle takımın en skorer oyuncuları oldu. Edanur Burhan 5, Valeriia Baranik 4, Gülcan Tügel, Tuana Akman ve Arzu Nisa Akbulut 3'er, Iuliia Andriichuk 2, Jalisha Loy ise 1 gol kaydetti. Bodrum ekibi, kullandığı 4 yedi metre atışının tamamını gole çevirdi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Yalıkavakspor Başantrenörü Kıvanç Özcan, oyuncularının maçın başından sonuna kadar disiplinli bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, savunma ve hızlı hücumlarla istedikleri sonucu aldıklarını ifade etti. Özcan, Avrupa'da daha ileriye gitmeyi hedeflediklerini ve çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Yalıkavakspor Kulüp Başkanı Emin Palalı ise elde edilen galibiyetin yıllardır verilen emeğin karşılığı olduğunu belirterek, Bodrum'u ve Türk kadın hentbolunu Avrupa'da temsil etmekten gurur duyduklarını söyledi. Palalı, teknik ekip ve sporcuları kutlayarak kendilerine destek veren Bodrum halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da iddiasını ortaya koyan Yalıkavakspor, HC Byala karşısında aldığı 17 sayılık galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Karşılaşmayı 185 seyirci takip etti.

Kaynak: İHA
BulgaristanBodrumSporSon Dakika

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