Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan Başmüftüsü Hasanov ve beraberindeki heyeti ağırladı

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Yüksek İslam Şurası Başkanı Dr. Mustafa Aliş Haci, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Beyhan Mehmed ve Birali Birali ile bölge müftüleri katıldı.

Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.