Trakya Otoyolu\'nda iki zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 48 yaralandı

Trakya Otoyolu'nda iki zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 48 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın Sofya-Burgaz güzergahındaki Trakya Otoyolu'nda sabah saatlerinde iki ayrı zincirleme trafik kazası yaşandı. Yetkililere göre kazalara yaklaşık 70 araç karıştı; 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı ve BG-ALERT uyarı sistemi devreye alındı.
Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
Bulgaristan basını, yerel saatle 07.00 sıralarında başkent Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı'nda iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede sürücüleri bilgilendirmek amacıyla 'BG-ALERT' acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA
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