Tekirdağ Çorlu\'da kaçak getirilen 24 büyükbaşa 290 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ Çorlu'da kaçak getirilen 24 büyükbaşa 290 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu'ya kaçak büyükbaş hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 24 hayvanın hastalıklardan ari Trakya'ya kaçak sevk edildiğini belirledi. Hayvanları getiren kişiye 290 bin lira ceza uygulandı, hayvanlar kesime gönderildi.
Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 290 bin lira ceza verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesine şehir dışından kaçak hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, tespit edilen 24 büyükbaş hayvanın, şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari Trakya'ya sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirledi.
Hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 290 bin lira ceza uygulandı, hayvanlar ise kesime gönderildi.
Kaynak: AA
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