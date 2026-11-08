Trakya Üniversitesi Erasmus+ dil sınavı başvuruları 20 Kasım\'da açılıyor

Trakya Üniversitesinde Erasmus yabancı dil sınavı başvuruları 20 Kasım'da başlayacak.

Üniversitenin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre, Erasmus+ programı kapsamında öğrenci hareketliliğine katılmak isteyen öğrenciler yabancı dil sınavına başvurabilecek.

Başvurular, 20 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında alınacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere üniversitenin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yenileniyor

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkın daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun grupları yenilenecek.

Çalışmaların ilk aşamasında mevcut yürüyüş yollarının sökümüne başlandı.

Parkın doğal dokusu korunarak sürdürülen çalışmalarla vatandaşların spor yapabileceği, dinlenebileceği ve çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanların iyileştirilmesi hedefleniyor.