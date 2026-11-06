MGM, Trakya ve Sakarya-Kocaeli'nde cumartesi gecesi zirai don uyarısı yaptı - Son Dakika
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MGM, Trakya ve Sakarya-Kocaeli'nde cumartesi gecesi zirai don uyarısı yaptı

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MGM, Trakya ve Sakarya-Kocaeli\'nde cumartesi gecesi zirai don uyarısı yaptı
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MGM, Marmara'yı etkileyecek soğuk havayla birlikte cumartesi gecesinden itibaren Trakya ile Sakarya ve Kocaeli'nin iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette zirai don beklendiğini bildirdi. Yetkililer, üreticileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu ve Trakya kesimi için yarın akşam itibarıyla 'zirai don' uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'ni etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte cumartesi gecesinden itibaren Trakya ile bölgenin güneydoğusunun (Sakarya ve Kocaeli) iç ve yüksek kesimlerinde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi. Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA
Trakya BölgesiCumartesiMarmaraKocaeliSakaryaGüncelYaşamSon Dakika

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