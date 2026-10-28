Balkanlardan gelen 7 tur operatörü Trakya turizmi için Tekirdağ\'da 80 yerelle görüştü

Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan gelen 7 tur operatörü, Trakya'nın turizm potansiyelini yerinde incelemek ve yeni işbirliği olanaklarını değerlendirmek amacıyla bölgeyi ziyaret etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında tur operatörleri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında Tekirdağ'da, Balkan ülkelerinden gelen tur operatörleri ile yerel turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirildi.

TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölgesi Temsilcisi Murat Başer, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya 80 yerel sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda, TGA Etkinlikler ve Pazarlama Direktörü Zeynep Sinem Özyalçın tarafından Türkiye ve Trakya'nın turizm ürünleri, destinasyon deneyimleri ve tanıtım çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Hizmetler ve İhracat Birim Başkanı Gamze İnan Sarıca da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın turizm potansiyeli, öne çıkan değerleri ve Balkan pazarlarına yönelik iş birliği olanakları hakkında bilgi verdi.

İkili iş görüşmelerinde tur operatörleri, bölgede faaliyet gösteren seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, yeme-içme işletmeleri ve diğer turizm paydaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmelerde kültür, tarih, gastronomi, doğa ve kıyı turizmi alanlarında yeni tur programlarının hazırlanması ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

Programla Trakya'nın Balkan pazarlarındaki bilinirliğinin artırılması, bölgedeki turizm işletmelerinin uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi ve yeni turizm iş birliklerinin oluşturulması hedefleniyor.