Trakya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 17 bin 250 fidan dikildi - Son Dakika
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Trakya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 17 bin 250 fidan dikildi

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Trakya\'da Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 17 bin 250 fidan dikildi
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde toplam 17 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki etkinlikte 4 bin fidan dikilirken Vali Recep Soytürk, 15 Temmuz 2025'teki orman yangınını hatırlattı.

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde toplam 17 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte meşe, çınar, akçaağaç ve ladin türlerinden toplam 4 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Harun Kaya, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Güngör, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, kurum personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Soytürk, 15 Temmuz 2025 tarihinde bölgede yaşanan büyük orman yangınını hatırlatarak, yangınla mücadelede devletin tüm kurumları ve vatandaşların seferber olduğunu söyledi. Yangının ikinci gününde söndürüldüğünü belirten Soytürk, "Olağanüstü bir durumdu. O olağanüstü durumda el birliğiyle yangını engelledik. Bundan sonra olmaması adına yapılması gerekenler için çalışmalar yürüttük. Bunların başında da yaklaşık 90 tane köye su tankeri verdik. Bu su tankerleri sayesinde yangın çok yeniyken muhtar ve köylüler yangını engelleyebilir. Buna rağmen bir şey olursa da Orman Genel Müdürlüğümüz müdahale kapasitesini oldukça artırdı. Eskiden 2-3 tane gelen araç, başka yerde yangın yoksa 10-15 tane gelebiliyor. Çok şükür bu sene oldukça rahat bir yıl geçirdik" dedi.

"Allah o günleri bir daha yaşatmasın"

Fidan dikim etkinliğinin yangından etkilenen bölgede gerçekleştirilmesine dikkat çeken Vali Soytürk, "Bugün o yangının olduğu yerdeyiz. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Hep beraber ağaç dikeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir daha bu bölgede yangın olmaması temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri, öğrenciler ve kurum personeliyle birlikte fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinlikte günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

Öte yandan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tekirdağ'da okullara, askeri birliklere, muhtarlıklara, sağlık ocaklarına, hastanelere ve üniversiteye dikilmek üzere farklı türlerde toplam 22 bin 500 fidan dağıtıldığı bildirildi.

Edirne'de 6 bin fidan dikildi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de düzenlenen etkinlikte, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak toplam 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Edirne Valisi Yunus Sezer, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, il genelinde bu kapsamda 2 milyon fidanın dikileceğini ifade etti. Etkinliğe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli'nde 7 bin 250 fidan toprakla buluştu

Kırklareli'nde ise fidan dikim etkinliği, geçtiğimiz dönemde orman yangınından etkilenen Çeşmeköy Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte 6 hektarlık alana 6 bin fidan dikildi. Ayrıca "Kırklareli Yaşayan Çınarlar Ormanı" kapsamında bin 250 sahilçamı fidanı daha toprakla buluşturuldu. Böylece Kırklareli'ndeki etkinliklerde dikilen toplam fidan sayısı 7 bin 250 oldu.

Kaynak: İHA
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