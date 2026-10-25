Tekirdağ'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 50. Yıl Ortaokulu'nda oy kullandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 50. Yıl Ortaokulu'nda oy kullandı

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Tekirdağ\'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 50. Yıl Ortaokulu\'nda oy kullandı
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Tekirdağ\'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 50. Yıl Ortaokulu\'nda oy kullandı
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Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Türkiye genelinde 78 sandık kuruldu; Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu'nda çifte vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oy kullandı. Trakya'daki 15 sandıktan biri de buradaydı.

Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 78 sandığın kurulduğu seçimde, Tekirdağ'daki oy verme işlemi 50. Yıl Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere gerçekleştirilen seçim kapsamında, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da oy kullanmak için sandıklara gitti. Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, kendileri için belirlenen oy kullanma noktasına gelerek demokratik haklarını kullandı.

Tekirdağ'da oy verme işlemi okulda yapıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta, seçim için oy verme işlemi gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren sandık başına gelen çifte vatandaşlar, gerekli işlemlerin ardından oylarını kullandı.

Bulgaristan'daki seçimlere katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'de kurulan sandıklar aracılığıyla tercihlerini sandığa yansıttı.

Türkiye genelinde 78 sandık kuruldu

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi kapsamında Türkiye genelinde 78 sandık kuruldu. Bu sandıkların 15'i Trakya bölgesinde yer aldı. Tekirdağ'ın yanı sıra Trakya'daki diğer illerde de seçmenler oy kullanarak seçim sürecine katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı YardımcısıTrakya BölgesiSüleymanpaşaBulgaristanTekirdağPolitikaTürkiyeGüncelDünyaSon Dakika

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