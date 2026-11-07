TGD kahvaltısında Edirne'deki gazeteciler buluştu, Doğan meslek ahlakını vurguladı - Son Dakika
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TGD kahvaltısında Edirne'deki gazeteciler buluştu, Doğan meslek ahlakını vurguladı

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TGD kahvaltısında Edirne\'deki gazeteciler buluştu, Doğan meslek ahlakını vurguladı
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Trakya Gazeteciler Derneği'nin Zübeyde Hanım Parkı'nda düzenlediği kahvaltıda Edirne'de görev yapan gazeteciler bir araya geldi. TGD Başkanı Orhan Doğan, gazetecileri güçlü kılanın makam ya da takipçi sayısı değil meslek ahlakı ve dayanışma olduğunu söyledi.

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) tarafından düzenlenen kahvaltı programında Edirne'de görev yapan gazeteciler bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Parkı'nda gerçekleştirilen programa Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gökçe Öktem, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Programda konuşan TGD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, gazeteciliğin yalnızca haber yapmaktan ibaret olmadığını, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve gerçeğin peşinden gitme sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Gazetecileri güçlü kılan unsurların makam, unvan ya da takipçi sayısı olmadığını vurgulayan Doğan, meslek ahlakı ve gazeteciler arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Dernek olarak tüm meslektaşlarına kapılarının açık olduğunu ifade eden Doğan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden mesleki dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Doğan, programa katılanlara teşekkür ederek birlik ve dayanışmanın sürmesi temennisinde bulundu.

Kahvaltı programı, gazetecilerin sohbet etmesi ve görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Edirne BelediyesiTrakya BölgesiOrhan DoğanEdirneGüncelSon Dakika

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