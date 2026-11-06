Tekirdağ Şehir Hastanesinde kanser için 7 yataklı atom tedavisi ünitesi açıldı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan, kanser ve bazı tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılacak İyotlu Tedavi Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hastane bünyesindeki Nükleer Tıp Kliniğinde kurulan, 7 yatak kapasiteli ve 625 metrekarelik alana sahip ünite, uluslararası radyasyondan korunma standartlarına uygun altyapısıyla hizmet verecek.

Ünitede, halk arasında "atom tedavisi" olarak bilinen radyoaktif iyot-131 tedavisinin yanı sıra prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerin tedavisine yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Ünitenin hizmete girmesiyle Tekirdağ ve Trakya'daki hastaların ileri düzey nükleer tıp tedavilerine kendi bölgelerinde ulaşabilmesi, başka illere gitme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, ünitenin önemli bir sağlık hizmeti olduğunu söyledi.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin kent ve çevre illerin yanı sıra Balkanlar'dan gelenlere de sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Şentop, "Tekirdağ Şehir Hastanemizde böyle mükemmel ve yeni düzeyde bir ünitenin açılması çok önemli. Özel olarak bu alanda doktorlarımız, bu alanda özel eğitimler almış hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız ve özellikle bu alanında yetişmiş teknisyenlerimizin bulunacağını burada görüyoruz. Dolayısıyla o karşılaşmış olduğumuz hastane odası, yatak ve bazı cihazların arkasında devasa bir eğitim ve devasa bir hizmet, çok dikkatli bir insan emeği söz konusu. ve bu vesileyle de buradaki bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Recep Soytürk de Şehir Hastanesi'nin Tekirdağ için önemli bir yatırım olduğunu aktararak, "Şehir hastanemiz büyüklüğü, işleyişi, rahatlığı ve personelinin ilgisiyle şehrimizin yüz akı. Yakın zamanda bölgemizde bulunmayan inme merkezini açmıştık. Bugün de çok özel bir birimi hizmete sunuyoruz." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise hastanenin günlük 7-8 bin poliklinik hastasına, 1000'e yakın acil hastasına hizmet verdiğini, günlük ameliyat sayısının da 130'u aştığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar da Tekirdağ'ın önemli bir sağlık ünitesine kavuştuğunu ve merkezin bölge halkına hizmet vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Onar, Şentop'a tablo hediye etti.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in yaptığı duanın ardından ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

Şentop ve beraberindekiler, açılışın ardından ünitede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.