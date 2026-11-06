Tekirdağ Şehir Hastanesinde kanser için 7 yataklı atom tedavisi ünitesi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Şehir Hastanesinde kanser için 7 yataklı atom tedavisi ünitesi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Şehir Hastanesinde kanser için 7 yataklı atom tedavisi ünitesi açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 7 yataklı iyotlu tedavi ünitesi açıldı. Ünitede atom tedavisinin yanı sıra prostat kanseri ve nöroendokrin tümör tedavileri yapılacak; Tekirdağ ve Trakya'daki hastaların başka illere gitme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan, kanser ve bazı tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılacak İyotlu Tedavi Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hastane bünyesindeki Nükleer Tıp Kliniğinde kurulan, 7 yatak kapasiteli ve 625 metrekarelik alana sahip ünite, uluslararası radyasyondan korunma standartlarına uygun altyapısıyla hizmet verecek.

Ünitede, halk arasında "atom tedavisi" olarak bilinen radyoaktif iyot-131 tedavisinin yanı sıra prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerin tedavisine yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Ünitenin hizmete girmesiyle Tekirdağ ve Trakya'daki hastaların ileri düzey nükleer tıp tedavilerine kendi bölgelerinde ulaşabilmesi, başka illere gitme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, ünitenin önemli bir sağlık hizmeti olduğunu söyledi.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin kent ve çevre illerin yanı sıra Balkanlar'dan gelenlere de sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Şentop, "Tekirdağ Şehir Hastanemizde böyle mükemmel ve yeni düzeyde bir ünitenin açılması çok önemli. Özel olarak bu alanda doktorlarımız, bu alanda özel eğitimler almış hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız ve özellikle bu alanında yetişmiş teknisyenlerimizin bulunacağını burada görüyoruz. Dolayısıyla o karşılaşmış olduğumuz hastane odası, yatak ve bazı cihazların arkasında devasa bir eğitim ve devasa bir hizmet, çok dikkatli bir insan emeği söz konusu. ve bu vesileyle de buradaki bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Recep Soytürk de Şehir Hastanesi'nin Tekirdağ için önemli bir yatırım olduğunu aktararak, "Şehir hastanemiz büyüklüğü, işleyişi, rahatlığı ve personelinin ilgisiyle şehrimizin yüz akı. Yakın zamanda bölgemizde bulunmayan inme merkezini açmıştık. Bugün de çok özel bir birimi hizmete sunuyoruz." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise hastanenin günlük 7-8 bin poliklinik hastasına, 1000'e yakın acil hastasına hizmet verdiğini, günlük ameliyat sayısının da 130'u aştığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar da Tekirdağ'ın önemli bir sağlık ünitesine kavuştuğunu ve merkezin bölge halkına hizmet vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Onar, Şentop'a tablo hediye etti.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in yaptığı duanın ardından ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

Şentop ve beraberindekiler, açılışın ardından ünitede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
Prostat KanseriProstat KanseriŞehir HastanesiTrakya BölgesiTekirdağSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
Murat Cemcir’den ’iflas’ açıklaması Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:45
Emre Belözoğlu’na Okan Buruk soruldu Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 17:19:26. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Şehir Hastanesinde kanser için 7 yataklı atom tedavisi ünitesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android