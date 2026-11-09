Sonbahar renkleri Istranca ormanlarını sararken dron görüntüleri kaydedildi - Son Dakika
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Sonbahar renkleri Istranca ormanlarını sararken dron görüntüleri kaydedildi

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Istranca ormanlarında meşe ve çam ağaçları sonbaharda yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına büründü. Dere ve kuş sesleriyle doğaseverlerin ilgisini çeken ormanların sonbahar renkleri dronla görüntülendi.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu.

Yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünen ormanlar, dere ve kuş sesleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğayla iç içe olmak isteyenler, yürüyüş yollarında zaman geçirirken, sürücüler de manzara eşliğinde yolculuk yapıyor.

Sonbahar renklerine bürünen Istranca ormanları dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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