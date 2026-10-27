Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı

Didem Soydan, Trakya'da yaptığı gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. 20 dönümlük arazi satın alan ünlü model, bu kararının arkasında sevdikleriyle birlikte yaşama isteğinin bulunduğunu açıkladı.

TRAKYA'DAN 20 DÖNÜMLÜK ARAZİ SATIN ALDI

Ünlü model Didem Soydan, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken bir yatırımını anlattı. 42 yaşındaki Soydan, Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığını duyurdu. Ancak ünlü modelin bu yatırımının arkasındaki neden, alışılmış gayrimenkul yatırımlarından farklı çıktı. Soydan, araziyi yalnızca kendisi için değil, hayatındaki önemli insanlarla bir arada olabilmek amacıyla satın aldığını belirtti.

ARAZİYİ NEDEN ALDIĞINI AÇIKLADI

Sevdikleriyle aynı bölgede yaşama hayali kurduğunu anlatan Didem Soydan, satın aldığı arazinin bu isteğini gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğunu söyledi. Ünlü model, kararını şu sözlerle açıkladı: "Trakya'da sevdiklerimle birlikte yaşayabilmek için 20 dönümlük arazi aldım."

"SEVDİKLERİMİN EV KURABİLECEĞİ BİR YERLERİ OLSUN İSTEDİM"

Didem Soydan, satın aldığı araziden yakınlarının da yararlanmasını istediğini dile getirdi. Sevdiği insanların ihtiyaç duyduklarında kendilerine ait bir ev yapabilecekleri alanlarının bulunmasını önemsediğini belirten Soydan, düşüncesini şu ifadelerle anlattı: "Sevdiklerimin hiçbir şey düşünmeden ev kurabileceği bir yerleri olsun istedim. Ev ihtiyacı oldukları zaman araziyi kullanıp ev yapabilirler."