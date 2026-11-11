Trakya Üniversitesinden 5 akademisyen Türk Hematoloji Derneğinde komite başkanı oldu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinden 5 akademisyen Türk Hematoloji Derneğinde komite başkanı oldu

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Trakya Üniversitesinden 5 akademisyen Türk Hematoloji Derneğinde komite başkanı oldu
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden 5 akademisyen, Türk Hematoloji Derneğinin 52. Ulusal Kongresinde bilimsel alt komite başkanlıklarına seçildi. Rektör Mustafa Hatipler, akademisyenleri tebrik ederek bu başarıların üniversitenin hematoloji birikimini gösterdiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan ve fakültede uzmanlık eğitimi alan 5 akademisyen, Türk Hematoloji Derneğinin bilimsel alt komite başkanlıklarına seçildi.

Türk Hematoloji Derneğinin 52. Ulusal Hematoloji Kongresi kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, Doç. Dr. Onur Kırkızlar, Multiple Miyelom Bilimsel Alt Komitesi Başkanlığına, Doç. Dr. Tuğcan Alp Kırkızlar ise Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel Alt Komitesi Başkanlığına getirildi.

Trakya Üniversitesinde uzmanlık eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Mehmet Baysal ve Doç. Dr. Erman Öztürk de sırasıyla Hemostaz ve Tromboz ile Hodgkin Dışı Lenfomalar Bilimsel Alt Komitesi başkanlıklarına seçildi.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan ise Hematopatoloji Bilimsel Alt Komitesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, akademisyenlerin önemli görevlere seçilmesinin üniversitenin hematoloji alanındaki akademik birikimini ve yetiştirdiği uzmanların başarısını gösterdiğini belirterek akademisyenleri tebrik etti.

1989 yılından bu yana hematoloji alanında eğitim ve sağlık hizmeti sunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, bugüne kadar 15 yan dal uzmanı yetiştirdi.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiRektörEğitimSağlıkGüncelSon Dakika

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