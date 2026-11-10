MSB, GÖKTÜRK-1 uydusundan çekilen Anıtkabir fotoğrafını 10 Kasım'da paylaştı - Son Dakika
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MSB, GÖKTÜRK-1 uydusundan çekilen Anıtkabir fotoğrafını 10 Kasım'da paylaştı

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MSB, GÖKTÜRK-1 uydusundan çekilen Anıtkabir fotoğrafını 10 Kasım\'da paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için GÖKTÜRK-1 uydusuyla 686 kilometre irtifadan çekilen Anıtkabir görüntüsünü paylaştı. Açıklamada görüntünün Uzay Komutanlığı personelince alındığı ve Atatürk'ün 88'inci ayrılış yıldönümünde anıldığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla GÖKTÜRK-1 uydusuyla 686 kilometre irtifadan çekilen Anıtkabir görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"686 km irtifadan, milli keşif uydumuz GÖKTÜRK-1 ile Uzay Komutanlığı personeli tarafından görüntülenen Ankara ve Cumhuriyetimizin kalbi: Anıtkabir. Aramızdan ayrılışının 88'inci yıldönümünde; bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder'in açtığı yolda; bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz."

Kaynak: DHA
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