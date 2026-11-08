Doğu Akdeniz\'de yapılacak Mavi Balina-2026 tatbikatına 4 bin 500 personel katılacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de 'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı' gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı, ülkemiz ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Tatbikata, milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve ABD ile Pakistan'a ait unsurlar fiili olarak; Endonezya, Fas, Irak, Mozambik, Moritanya, Sudan, Suudi Arabistan ve Umman gözlemci olarak katılım sağlayacak. Tatbikata; 8 denizaltı, 20 su üstü unsuru, 10 hava unsuru, 1 insansız su altı aracı ve 4 bin 500 personel iştirak edecek" denildi.