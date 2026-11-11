Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya'da KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya'da KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya\'da KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'da süren BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görüşmeyi duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, COP31 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Antalya'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA
Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanıİklim DeğişikliğiSosyal MedyaYaşar GülerÜnal ÜstelDiplomasiPolitikaAntalyaSavunmaGüncelKıbrısMedyaCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Görüntü gece yarısı kaydedildi Herkes bu kangaldan yavru istiyor Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
19:48
COP31 için Antalya’ya gelen Paşinyan’dan çay keyfi
COP31 için Antalya'ya gelen Paşinyan'dan çay keyfi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
19:15
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 20:28:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya'da KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android